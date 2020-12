Ausgangslage

Simonetta Sommaruga und Alain Berset treten nach einer ausserordentlichen Bundesratssitzung von heute Nachmittag vor die Medien. Thema ist die aktuelle Lage in Sachen Corona-Pandemie. Angesichts der hohen Fallzahlen und der bevorstehenden Feiertage hat die Regierung sich auf neue Massnahmen festgelegt.

Diese gehen bei den Kantonen in eine Blitz-Konsultation. Am Freitag dürfte der Gesamtbundesrat sie per Verordnung definitiv verfügen.

Eine zentrale Massnahme wird dabei Schliessung der Restaurants in weiteren Kantonen sein. Bisher haben alle Westschweizer Kantone, aber auch Basel-Stadt und Graubünden kantonale Gastro-Lockdowns verfügt. Der Bundesrat prüft nun aber, Restaurantschliessungen per Bundesverordnung auf weitere Kantone auszudehnen (lesen Sie wie teuer ein nationaler Beizen-Lockdown wird).

Die SVP hat vor der Pressekonferenz eine Mitteilung verschickt, in der sie von einer Schliessung von Restaurants spricht: «Die Zeichen mehren sich, dass Bundesrat Alain Berset vom 12. Dezember bis Mitte Januar schweizweit die Schliessung aller Restaurants verfügen will. Zudem sollen die Geschäfte künftig nur noch von Montag bis Freitag geöffnet sein», steht darin. Die Bundeshausfraktion lehne dies ab.