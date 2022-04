AKW-Sicherheit in der Ukraine – Sommaruga in­ter­ve­niert ge­gen rus­si­schen Atom­­­funk­tio­när Ein Brief offenbart, wie die Bundesrätin die nukleare Sicherheit im Kriegsgebiet einschätzt. Es geht um den Vizedirektor der Atomenergiebehörde und die Sorge vor einem Atomunfall. Stefan Häne

Bundesrätin Simonetta Sommaruga will die «Unabhängigkeit» der Atomenergiebehörde IAEA sicherstellen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Was, wenn eine Bombe in einem Kernkraftwerk einschlägt? Der Krieg in der Ukraine hat weltweit die Angst vor einem Atomunfall befeuert. Russland und die Ukraine sollen deshalb eine Vereinbarung abschliessen, welche die Sicherheit der nuklearen Anlagen in den umkämpften Gebieten garantiert. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bemüht sich seit Wochen um eine Einigung. Bislang ohne zählbaren Erfolg.