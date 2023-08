Bürgerliche Belastungsprobe – Solothurner Mass-voll-SVP-Allianz sorgt für Empörung in Baselbieter FDP Trotzdem hält der Freisinn im Landkanton der Volkspartei die Treue. Auch SVP-Vertreter aus beiden Basel gehen auf Distanz zu den Solothurner Parteifreunden. Sebastian Briellmann Oliver Sterchi

Nicolas Rimoldi (links) ist Chef und Aushängeschild der Bewegung Mass-voll. In Solothurn konnte seine Organisation die SVP als Partnerin gewinnen – was längst nicht überall gut ankommt. Foto: Julien Grindat (Keystone)

Der Aufregungsfaktor, ganz aktuell? Oberste Hubraumklasse.

Seit die Solothurner SVP und die sogenannte Bürgerrechtsbewegung Mass-voll am Wochenende bekannt gegeben haben, dass sie für die Nationalratswahlen eine Listenverbindung eingehen, ist die Empörung gross. Dass die Volkspartei mit einer staatskritischen Organisation anbandelt, die immer wieder durch grenzwertige Provokationen auffällt: momentan Politthema Nummer 1.

Die Schockwellen fliessen durchs ganze Land – und stossen besonders dort auf Resonanz, wo die SVP mit der FDP eine Wahlallianz eingegangen ist. So auch im benachbarten Kanton Baselland, wo Freisinn und Volkspartei ebenfalls eine Listenverbindung eingegangen sind. Die führenden Exponenten der Baselbieter FDP zeigen sich im Gespräch mit der BaZ empört über die Vorgänge in Solothurn.

«Eine Listenverbindung mit Mass-voll geht gar nicht», sagt etwa FDP-Landrat Balz Stückelberger. Jegliche Nähe zu dieser Bewegung sei «klar abzulehnen». Dennoch halten die Freisinnigen im Landkanton der SVP die Treue. Was ist da los?

Die Ausgangslage

Weil die FDP im Kanton Solothurn keine Listenverbindung mit der SVP gewollt hat, hat sich die Volkspartei (wie in anderen Kantonen im selben Szenario) nach anderen Partnerinnen umgesehen.

Dass es nun zur Premiere mit einer Corona-Massnahmen-kritischen Bewegung kommt, birgt insofern Zündstoff, als die Vertreter von Mass-voll – insbesondere deren Kopf, Nicolas A. Rimoldi – immer wieder mit verschwörungstheoretischem und (rechts-)extremem Gedankengut flirten.

«Wahlarithmetische Sache»: Der Solothurner SVP-Nationalrat Christian Imark über die Verbindung mit Mass-voll. Foto: Nicole Pont

Die SVP akzeptiert diese Tatsache, aber gemäss «Solothurner Zeitung» scheint ihr nicht «ganz wohl» dabei zu sein. Proaktiv wurde nämlich kommuniziert, dass man keine «inhaltliche Ehe» eingehen wolle und dass man für «Aussagen einzelner Exponenten der Bürgerrechtsbewegung» nicht verantwortlich gemacht werden könne (und umgekehrt).

Christian Imark, Solothurner Nationalrat und kantonaler SVP-Präsident, sagt es gegenüber der Zeitung so: «Für uns ist die Verbindung eine wahlarithmetische Sache.» Es sei eine «Zweckgemeinschaft», die dafür sorgen soll, dass am Ende nicht jene Prozentpunkte fehlen, die zurzeit den zweiten SVP-Nationalratssitz sichern.

Die Kritik

Dass dies nicht ohne Nebengeräusche passiert, wird Imark klar sein. Die «Solothurner Zeitung» schreibt von «lautstarker Kritik an der geplanten Allianz» innerhalb der Parteileitung. Spannend: Sogar die ebenfalls massnahmenkritische Bewegung Aufrecht Schweiz, die ebenfalls mit eigenen Listen zu den nationalen Wahlen antreten wird, distanziert sich von Mass-voll.

Auf Distanz geht auch die Baselbieter FDP, wo der Freisinn wie eingangs erwähnt eine Listenverbindung mit der SVP bildet. Die Parteispitze betrachtet ein Bündnis mit der massnahmenkritischen Bewegung als rote Linie, wenn es um die eigene Verbandelung mit der Volkspartei geht.

«Falls die SVP Baselland ebenfalls eine Listenverbindung mit Mass-voll eingehen würde, hätte das Konsequenzen.» Ferdinand Pulver, Präsident der Baselbieter FDP

«Falls die SVP Baselland ebenfalls eine Listenverbindung mit Mass-voll eingehen würde, hätte das Konsequenzen», sagt Parteipräsident Ferdinand Pulver. Er und seine Partei wollten mit Mass-voll nicht «im selben Boot sitzen». Sprich: Der Baselbieter Freisinn würde in diesem Fall das Bündnis mit der SVP aufkündigen. Daran lässt der FDP-Präsident keine Zweifel aufkommen.

Solange dies aber nicht der Fall sei, sei die Zusammenarbeit mit der SVP jedoch «unproblematisch», betont Pulver. «Ich erlebe die SVP Baselland im Vergleich zu anderen Kantonalsektionen als moderater. Wir haben einen guten Draht zu ihr.»

«Ich denke, die Leute können das auseinanderhalten»: FDP-Präsident Ferdinand Pulver – noch entspannt. Foto: Nicole Pont

Ähnlich argumentiert FDP-Landrat Balz Stückelberger aus Arlesheim. Man könne die SVP Baselland nicht in Sippenhaft nehmen. Zwar habe man «politisch das Heu» nicht immer auf derselben Bühne. Aber es gebe zumindest eine gemeinsame – bürgerliche – Basis.

Pulver befürchtet zudem nicht, dass die Konstellation in Solothurn potenzielle FDP- oder SVP-Wähler im Baselbiet abschrecken könnte. «Ich denke, die Leute können das auseinanderhalten.»

Das meint die Baselbieter SVP

Dass es zu grossen Zerwürfnissen (oder sogar zur Aufkündigung von Listenverbindungen) zwischen SVP und FDP kommt, davon darf zurzeit nicht ausgegangen werden. Dafür sind auch die Wortmeldungen aus der Volkspartei in der Mass-voll-Causa zu klar.

Der Präsident der SVP Baselland, Dominik Straumann, sagt der BaZ, dass es im Baselbiet «keinerlei Gespräche» mit Mass-voll gegeben habe. «Das haben wir nie diskutiert, und wir haben auch keine entsprechenden Ambitionen», so Straumann. Die Diskrepanz zu Mass-voll sei gross: «In gewissen Punkten sind die einfach zu extrem.» Die Schnittmenge mit der FDP sei «viel bedeutender».

«Es kann schon sein, dass manche potenzielle Wähler uns deswegen den Rücken kehren.» Dominik Straumann, Präsident der Baselbieter SVP

Angesprochen auf das Taktikmanöver seiner Solothurner Parteifreunde, meint Straumann etwas ausweichend: «Jede Kantonalsektion muss für sich entscheiden, welche Allianzen sie eingehen will.» Er lässt allerdings durchblicken, dass ihm Mass-voll nicht behagt. Der SVP-Präsident glaubt nicht, dass die Solothurner Allianz der Baselbieter Volkspartei schaden könnte, auch wenn er einräumt: «Es kann schon sein, dass manche potenzielle Wähler uns deswegen den Rücken kehren. Aber überschätzen würde ich diesen Effekt nicht, wir sind schliesslich immer noch eine eigenständige Partei.»

Die Baselbieter SVP mag zwar keine Kontakte zu Mass-voll haben, allerdings gibt es durchaus Bezugspunkte zur anderen massnahmenkritischen Bewegung Aufrecht. So kandidiert im Baselbiet etwa der Ex-Polizeisprecher Meinrad Stöcklin für Aufrecht Baselland. In der Vergangenheit liess sich Stöcklin auch schon von der SVP für Landratswahlen aufstellen. Straumann bestätigt der BaZ, dass Stöcklin nach wie vor SVP-Mitglied ist: «Seine Kandidatur für Aufrecht haben wir zur Kenntnis genommen.» Er betont indes, dass auch eine Zusammenarbeit mit Aufrecht «kein Thema» sei.

Und so reagiert die SVP Basel-Stadt

In Basel-Stadt ist die Distanz zu Mass-voll ebenfalls spürbar. SVP-Kantonalpräsident Pascal Messerli sagt auf Anfrage der BaZ: «Ich kenne in Basel-Stadt niemanden von Mass-voll – und die müsste man kennen, um sich eine Listenverbindung zu überlegen. Das ist nicht der Fall und kommt für uns nicht infrage. Wenn es die gäbe, müsste dies von einer Nominationsversammlung bestimmt werden – aber es hat keinen Antrag gegeben.»

«Es stellt sich, abgesehen von inhaltlichen Differenzen, auch die Sinnfrage.» Pascal Messerli, Präsident der Basler SVP

Das ist seine Sicht als Präsident. Als Politiker sehe er inhaltlich – «und nur für mich gesprochen» – die Gefahr, dass es der SVP schaden würde, eben weil man die Personen von Mass-voll et cetera nicht kenne. Er höre auch immer wieder: «Gern würde ich SVP wählen, aber nur, wenn ihr nicht mit Corona-Bewegungen zusammenarbeitet. Also stellt sich, abgesehen von inhaltlichen Differenzen, auch die Sinnfrage.»

Das passt auch zur Taktik der nationalen Haltung der Volkspartei. Marcel Dettling, SVP-Wahlkampfleiter und Schwyzer Nationalrat, hat schon diverse Male festgestellt: Die FDP geniesst als Partnerin immer Priorität. Wo es eine gemeinsame Listenverbindung gibt, werden weitere Verbindungen – etwa mit Mass-voll – kategorisch ausgeschlossen.

Der Experte ordnet ein

Es stellt sich die Frage: Wieso liess sich die Solothurner SVP überhaupt auf eine Listenverbindung mit Mass-voll ein? Der nahe liegende Schluss: um zu verhindern, dass die Bewegung der Volkspartei Stimmen streitig macht. Der renommierte Politgeograf Michael Hermann teilt diese Einschätzung.

Die Listenverbindung in Solothurn überrasche ihn deshalb nicht, sagt Hermann auf Anfrage. Und er glaubt, dass die bürgerliche Allianz trotz des Solothurner Manövers halte: «Dass eine SVP-FDP-Listenverbindung in einem Kanton platzt, weil die SVP in Solothurn sich nun mit Mass-voll verbunden hat: Das glaube ich nicht.»

«Die Sichtweise, dass diese Bewegungen wie Mass-voll so superextrem sind wie nun oft behauptet: Das halte ich für eine ziemlich elitäre Sicht.» Michael Hermann, Politgeograf

Spannend ist, was Hermann über die allgemeine Empörung dieser neuen Zweckehe zu sagen hat: «Die Sichtweise, dass diese Bewegungen wie Mass-voll so superextrem sind wie nun oft behauptet: Das halte ich für eine ziemlich elitäre Sicht.»

Der Politgeograf führt die Covid-Abstimmungen als Beispiel an: «Dreimal haben rund 40 Prozent gegen das Covid-Gesetz gestimmt – das sind nicht alles Extremisten. Und viele Positionen sind ja deckungsgleich mit der SVP.» Was eher problematisch sei: «Man weiss nicht genau, was das für Leute sind, die für diese Bewegungen zu den Wahlen antreten werden.»

Er könne deswegen «nicht so viel anfangen» mit Wortmeldungen, die nun der SVP «einen Dammbruch» vorwerfen, «weil man angeblich mit Antidemokraten paktiert». So würde in Deutschland wegen der AfD argumentiert, aber bei uns funktioniere das System aufgrund der direkten Demokratie «schon anders».

Gleichwohl kommt Hermann zum Schluss, dass eine Einbindung von Mass-voll in den regulären Politbetrieb auch einen positiven Effekt habe. Denn: «In der Schweiz können diese Strömungen gar nicht ausgegrenzt werden, da sich diese mittels Referenden immer zu Wort melden können.» Er sagt deshalb: «Persönlich finde ich das gut: Damit wird oft schon viel Druck vom Kessel genommen, das Prozedere hat also etwas Gesprächstherapeutisches.»

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos Oliver Sterchi ist stellvertretender Ressortleiter Region der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.