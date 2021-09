Gemeinden sollen selber entscheiden – Solothurn stimmt über das Ausländerstimmrecht ab Würde die Volksinitiative angenommen, wäre Solothurn der neunte Kanton mit einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene. Doch das wird kaum geschehen. Thomas Dähler

Neuer Anlauf für das kommunale Ausländerstimmrecht im Kanton Zürich: Ausländerinnen und Ausländer demonstrieren für die politischen Rechte vor dem Ratsgebäude in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Der Zeitpunkt, um über ein Ausländerstimmrecht abzustimmen, ist denkbar ungünstig, auch wenn es nur um eine Lightvariante geht. Seit die SVP in der ganzen Schweiz wenn immer nötig dagegen Stimmung macht, trauen sich auch die FDP und Die Mitte nicht mehr, dafür einzutreten. Immerhin ist im Kanton Solothurn die bürgerliche Regierung dafür. Doch die Aussichten auf ein Ja bleiben schlecht.

Das liegt schon mal am Absender: Lanciert wurde die kantonale Initiative von Exponenten des rot-grünen Lagers, unterstützt von prominenten Kulturschaffenden. Das Begehren verlangt, dass die Gemeinden selbstständig entscheiden dürfen, ob und wie sie ihrer ausländischen Bevölkerung das Stimm- und Wahlrecht geben wollen.

Zuerst die Einbürgerung

Die SVP als Wortführerin gegen die Initiative kämpft vehement für ein Nein. Das Stimm- und Wahlrecht müsse mit der Einbürgerung einhergehen, und für die Einbürgerung müssten die Hürden hoch sein. Zuerst müssten Ausländerinnen und Ausländer integriert sein, bevor sie eingebürgert werden könnten und das Stimm- und Wahlrecht erhielten. Mit dem Nein auf kantonaler Ebene will die SVP auch allfälligen Gelüsten linker Städte den Riegel vorschieben.

Was im Kanton Solothurn zur Debatte steht, ist in mehreren Kantonen bereits umgesetzt. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass die Gemeinden davon Gebrauch machen. In Basel-Stadt etwa haben die Gemeinden die Möglichkeit, doch umgesetzt wird sie nirgends. Das liegt auch daran, dass die Stadt Basel kantonal regiert und verwaltet wird, in der Stadt demnach für die Umsetzung ein kantonales Stimm- und Wahlrecht nötig wäre.

Zurzeit ist denn auch die Basler Regierung beauftragt, bis Mitte 2022 eine solche Vorlage auszuarbeiten. Nötig dazu war das Ja zu einer Motion von Edibe Gölgeli (SP), die sie 2019 eingereicht hatte. Basel-Stadt stimmte letztmals im Mai 2010 an der Urne über das Ausländerstimmrecht ab. Damals lehnten es 61 Prozent ab. Im Kanton Baselland wurde das Ausländerstimmrecht zuletzt 2018 mit einem Nein-Anteil von 81 Prozent abgelehnt.

FDP war einst dafür

Eine Volksabstimmung über das Ausländerstimmrecht zu gewinnen, dürfte zurzeit schwierig sein – selbst im rotgrünen Basel. Das war nicht immer so, traten doch früher auch Bürgerliche dafür ein. 2006 verankerte die FDP auf nationaler Ebene das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene in ihrer politischen Strategie.

In den Kantonen Neuenburg und Jura sind niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer auch auf kantonaler Ebene stimm- und wahlberechtigt. Im Kanton Jura wurde das Stimm- und Wahlrecht 1979 mit der Kantonsgründung eingeführt. Im Kanton Neuenburg basiert die Einführung auf einer jahrhundertelangen Erfahrung auf Gemeindeebene, kennt doch der Kanton auf Gemeindeebene ein Ausländerstimmrecht seit 1849. Auf die Kantonsebene wurde es im Jahr 2000 ausgedehnt.

Der Aufstieg der SVP

Neben Basel-Stadt dürfen die Gemeinden auch in den Kantonen Appenzell Ausserhoden und Graubünden selber über das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer entscheiden. In Appenzell Ausserrhoden machen drei, in Graubünden 18 Gemeinden davon Gebrauch. In den Kantonen Waadt, Genf und Freiburg gilt das kommunale Ausländerstimmrecht in allen Gemeinden. Alle diese Kantone können für sich in Anspruch nehmen, dass es seit der Einführung nirgends zu einem Kurswechsel gekommen ist, dafür aber die Volksentscheide seither besser abgestützt sind.

Der vorläufig letzte Kanton, der das Ausländerstimmrecht einführte, war 2006 der Kanton Freiburg – obligatorisch für alle Gemeinden. Seither ist es schwieriger geworden, möglicherweise hängt dies mit dem Aufstieg der SVP zusammen. Seither sind die Versuche, das Gemeindestimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer einzuführen, in zahlreichen Deutschschweizer Kantonen gescheitert – in vielen Fällen schon im Kantonsparlament. Das hinderte jedoch im vergangenen März Nationalrat Mustafa Atici (SP/BS) nicht daran, mit einer parlamentarischen Initiative die politischen Rechte in kommunalen Angelegenheit gleich landesweit einzufordern.

Thomas Dähler ist Redaktor und betreut als Mitglied des BaZ-Politik-Teams vor allem den Kanton Baselland. Schwerpunkte seiner journalistischen Arbeit sind die Finanzpolitik, die Verkehrspolitik, die Bildung und das Dreiland.

