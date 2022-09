Wochenduell: Politik und Sport – Sollten sich Fussballer vermehrt politisch engagieren? In Anbetracht der bevorstehenden WM in Katar sind Fussball und Politik kaum mehr zu trennen. Doch sollen auch Spieler vermehrt Stellung beziehen? Luc Durisch Daniel Schmidt

«One Love», ein Statement gegen Diskriminierung, steht auf der Captainbinde Granit Xhakas. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Ja, es ist an der Zeit, dass auch Fussballer neben dem Platz Stellung beziehen – Colin Kaepernick zeigte, wie es geht.

Die WM an ein Land wie Katar zu vergeben, das bereits mehrfach aufgrund verheerender Menschenrechtsverletzungen – wie zum Beispiel Gesetzen gegen Homosexuelle oder den zahlreichen Todesfällen von Gastarbeitern auf den Stadionbaustellen – für Schlagzeilen sorgte, ist und bleibt ein zweifelhaftes Unterfangen der Fifa.

Der Event wird trotzdem stattfinden – mit allen Stars des Weltfussballs. Von einem Boykott ist nicht auszugehen. Dafür ist die Verlockung, am bedeutendsten Turnier teilzunehmen, das es für Fussballer gibt, zu gross. Was ihnen aber jetzt noch bleibt, ist die Möglichkeit, neben dem sportlichem Spektakel auch auf politischer Ebene auf sich aufmerksam zu machen. Denn was klar ist: Sport und Politik lassen sich nun mal nicht trennen. Besonders in diesem Kontext nicht.

Dass viele Nationalmannschaftscaptains – auch der Schweizer Granit Xhaka – an der Weltmeisterschaft eine spezielle Captainbinde tragen werden, ist schon einmal ein Anfang. Auf dieser Binde ist ein Herz in bunten Farben zu sehen sowie die Aufschrift «One Love». Es steht für Vielfalt und wendet sich gegen Diskriminierung jeglicher Art.

Der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann meint dazu, dass das in den nächsten Monaten nicht die einzige Aktion in diesem Stil bleiben wird. Nun sollen den Worten aber auch Taten folgen: Fussballer müssen ihre Strahlkraft und Reichweite dazu nutzen, auf politische und soziale Missstände hinzuweisen. Und welcher Rahmen eignet sich da besser als das grösste Sportereignis der Welt? Schon die kleinsten Gesten können dort enorme Wirkung entfalten.

Das beste Beispiel dafür aus jüngster Vergangenheit kommt aus den USA: Dort sorgte 2016 der damalige Quarterback der San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, für Aufsehen, als er sich während der US-Nationalhymne hinkniete. Er drückte damit seinen Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus aus.

Andere Spieler aus der NFL taten es ihm in den Folgemonaten gleich. Dass Kaepernick danach keinen Vertrag mehr bei einem anderen American-Football-Team erhielt, zeigt zwar, dass es in politischen Angelegenheiten immer eine machtvolle Opposition gibt. Dennoch war seine Aktion nicht vergebens: Heute gilt das Knien weltweit als Symbol gegen Rassismus und Unterdrückung – und Kaepernick für viele als Held.

Nun sind die Fussballer an der Reihe, ihren Heldenstatus zu zementieren, den sie sich auf dem Platz aufgebaut haben. Und zwar mit wirkungsvollen Engagements, die über das Fussballfeld hinausgehen. Daniel Schmidt

Nein, denn einzelne Spieler bewirken nichts. Politisches Engagement ist Aufgabe der Vereine und Verbände.

In weniger als zwei Monaten geht es los. Am 20. November startet die Fussball-WM in Katar mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador. Ein Fussballfest soll es werden, laut Fifa-Präsident Gianni Infantino «die beste WM der Geschichte». Über die Tatsache, dass für den Bau der Stadien Tausende von Gastarbeitern umkamen, in Katar Frauen und Homosexuelle unter Repression leiden und die Spielstätten während der Partien gekühlt werden müssen, wird beim Weltverband hinweggesehen.

Protest gibt es auch andernorts nur zaghaft. Immerhin: Im Rahmen der Kampagne «One Love» werden einige Nationalteam-Captains an der WM mit bunten Armbinden auftreten, um für Vielfalt und gegen Diskriminierung einzustehen. Auch Nati-Captain Granit Xhaka trug eine solche in der Nations League gegen Spanien erstmals. Eine Geste, mehr nicht. Denn die Regenfarben sind nicht komplett, dafür ist die Farbe Schwarz vertreten, die ein Bestandteil der meisten arabischen Flaggen ist. Allerdings: Mehr politisches Engagement kann man auf dem Rücken der Spieler nicht austragen.

Denn das Risiko-Ertrags-Verhältnis stimmt für die Fussballer nicht. Die Chancen, dass einzelne Spieler mit ihrem Engagement etwas bewirken können, gehen gegen null. Als Beispiel dafür dient das Niederknien gegen Rassismus. Eine schöne und wichtige Geste, klar, doch ihre politische Wirkung ist trotz der Tatsache, dass ganze Mannschaften sich daran beteiligen, sehr gering.

Dafür besteht das Risiko, dass ein Fussballer, der sich kritisch äussert, mit negativen Konsequenzen rechnen muss. Welche das sein könnten, zeigt der Fall von Fjodor Tschalow. Der Russe, der bis im Sommer beim FC Basel unter Vertrag stand, bevor seine Leihe endete und er wieder zu Spartak Moskau zurückkehrte, konnte sich nicht zum russischen Einmarsch in die Ukraine äussern. Aus Angst, weil seine Äusserungen ihn im Heimatland in die Bredouille hätten bringen können.

Sowieso ist die einzige Aufgabe eines Fussballspielers, sich mit dem Ball auf dem Platz zu beschäftigen. Und nicht, sich um politische Angelegenheiten zu kümmern. Dies ist die Aufgabe der Vereine und im Falle der WM der Verbände. Diese haben die Grösse und damit verbunden die Fähigkeit, mit ihrem Engagement tatsächlich etwas zu bewirken, ohne dabei ein persönliches Risiko auf sich zu nehmen. In Bezug auf die WM kommen allerdings auch die Verbände zu spät. Um diese zu verhindern, hätte man bereits bei der Vergabe intervenieren müssen. Luc Durisch

