Wochenduell: WM ohne Europameister – Sollten Kontinentalmeister direkt für die WM qualifiziert sein? Im letzten Jahr war Italien die beste Fussballmannschaft Europas. Nun repräsentiert das Team den Kontinent nicht an der WM. Stellt das ein Problem dar?

Ja, dadurch wären die Turniersieger besser belohnt, und es würde Gerechtigkeit zwischen den Konföderationen geschaffen.

Bereits zum zweiten Mal in Folge hat Italien in diesem Jahr die WM-Qualifikation verpasst. Gross war die Überraschung bei der «Squadra Azzurra», als man im März dieses Jahres als amtierender Europameister im Quali-Playoff an Nordmazedonien scheiterte.

Es ist ein Szenario, das es so eigentlich nicht geben sollte. Europameister zu werden, ist eine gewaltige Leistung und sollte auch für die Zukunft honoriert werden. In dem Sinne, dass man als «Belohnung» für den Turniersieg sicher bei der nächsten WM dabei sein darf. So wie es die Uefa bereits bei den Clubwettbewerben vormacht, wo der Champions-League- und der Europa-League-Sieger automatisch für die nächste Königsklasse qualifiziert sind, sollte es auch bei den Nationalmannschaften sein. Und das nicht nur in Europa, sondern bei allen Fussball-Konföderationen weltweit.

Denn nicht bei allen Konföderationen haben die Nationalmannschaften die gleichen Möglichkeiten: Die Mitglieder der Ozeanischen Konföderation OFC zum Beispiel können sich als Einzige nicht direkt für eine WM qualifizieren. Das führte sogar dazu, dass der vierfache Ozeanienmeister Australien 2005 zum asiatischen Verband wechselte, da man es unfair fand, keine direkte Qualifikationsmöglichkeit zu haben. Bis dahin hatten die Australier erst eine WM-Teilnahme hinter sich, die mit 1974 schon etliche Jahre zurücklag.

Der Wechsel zeigte Wirkung: Obwohl die Australier in Asien auf stärkere Mannschaften in der Qualifikation trafen, nahmen sie seit 2010 an jeder WM-Endrunde teil. 2015 wurden sie sogar erstmals Asienmeister. Es zeigt, dass die Mitglieder der OFC von der Fifa benachteiligt werden. Denn ähnlich geht es auch der neuseeländischen Nationalmannschaft. Sie selbst ist mit fünf Titeln Rekord-Ozeanienmeister, war aber erst zweimal an einer WM vertreten. Wären die Kontinentalmeister automatisch qualifiziert, würde Neuseeland öfter an Weltmeisterschaften teilnehmen, und Australien hätte dafür gar nicht erst die Konföderation wechseln müssen.

Es ist also klar, dass alle Kontinentalmeister automatisch für die darauffolgende WM qualifiziert sein sollten. So schafft man in erster Linie Gerechtigkeit zwischen den Konföderationen und belohnt zudem die Leistungen der Kontinentalmeister in ihren jeweiligen Turnieren. Simon Tribelhorn

Nein, wer zum Gewinn einer Kontinentalmeisterschaft imstande ist, sollte keine Mühe haben, es über die Qualifikation an eine WM zu schaffen.

Italiens Nationalspieler Federico Bernardeschi sagte erst kürzlich, dass es absurd sei, dass er als Europameister noch nie an einer Weltmeisterschaft gespielt habe. Der 28-Jährige ist der Meinung, dass jeder Kontinentalmeister automatisch das Recht haben sollte, an einer WM dabei zu sein. Doch damit liegt er falsch.

Der Triumph der Südeuropäer an der letztjährigen Europameisterschaft ist ohne Zweifel eine beachtliche Leistung. Sich gegen die anderen europäischen Topnationen durchzusetzen, die bisher 12 von 21 Weltmeisterschaften unter sich ausgemacht haben, verdient Respekt. Wer zu solch Grossem imstande ist, sollte aber auch keine Mühe haben, über die Qualifikation eine Teilnahme an einer WM zu realisieren.

In diesem Fall ging die jedoch für die Squadra Azzurra gehörig schief: In der Gruppe musste man den Schweizern den Vortritt lassen, und im Playoff der Zweitplatzierten scheiterte man in der ersten Runde mit 0:1 an Nordmazedonien. Das ernüchternde Fazit aus diesen Partien lautet: Solche Resultate reichen nun mal nicht aus, um in Katar auf der Bühne der Grossen mitzuspielen. Derartige Unzulänglichkeiten dürfen nicht belohnt werden. Und da darf auch für den amtierenden Europameister keine Ausnahme gemacht werden.

Gleiches gilt für die Chilenen, die es als Gewinner der Südamerikameisterschaft 2015 und 2016 versäumt haben, sich für die WM 2018 in Russland zu qualifizieren. Oder für Kamerun, das 2017 am Afrika-Cup reüssierte und ein Jahr später in Russland ebenfalls nicht dabei war. Neuseeland, mit fünf Titeln Rekordsieger bei den Ozeanien-Meisterschaften, erreichte bislang ohnehin nur zweimal eine Endrunde.

Eine derartig grundlegende Regeländerung verunmöglichen zudem auch organisatorische Hürden: Derzeit nehmen 32 Teams an einer WM teil. Ab 2026 werden es 48 sein. Würden sich alle Gewinner der Kontinentalmeisterschaften automatisch qualifizieren, wären bereits sechs Plätze fix reserviert. Dies verringert unnötigerweise die Qualifikationschancen der restlichen Nationen.

Ausserdem ist zu beachten, dass auf mehreren Erdteilen innerhalb des WM-Austragungsrhythmus mehr als nur ein Turnier stattfindet. Hätten demnach dann alle Sieger aus diesen vier Jahren einen Anspruch auf eine Teilnahme? Hier könnte man zu keinem Konsens kommen, der sämtliche Verbände zufriedenstellt. Und deshalb gibt es für die Fifa nur eine Lösung: Definitiv qualifiziert für eine WM soll auch zukünftig nur der Gastgeber sein. Daniel Schmidt

