Wochenduell zu Yann Sommer – Sollte Yann Sommer den FC Bayern München verlassen? Nach einem schwierigen ersten Halbjahr rechnen alle damit, dass der Schweizer Nationalgoalie beim FC Bayern München keine Chance hat, wenn Manuel Neuer zurückkehrt. Tilman Pauls Oliver Gut

Yann Sommer und die Frage, wie oft er noch das Tor hütet, wenn er bei den Bayern bleibt. Foto: Filip Singer (Keystone)

Ja! Sommer ist zu gut, um bei den Bayern auf der Bank zu sitzen.

Am 19. Januar hat der FC Bayern München die Verpflichtung von Yann Sommer publik gemacht, und die Medienmitteilung begann mit folgendem Satz: «Nach der schweren Verletzung Manuel Neuers hat der FC Bayern München Yann Sommer verpflichtet.» Schon mit dieser Satzstellung war klar, dass Yann Sommer in München nur eine einzige Aufgabe hat: Neuer ersetzen – aber nur so lange, bis dieser wieder gesund ist.

Inzwischen bereitet sich Neuer auf die neue Saison vor. Es ist zwar noch nicht klar, wann er wieder auf dem Rasen stehen wird, ob schon zum ersten Spiel oder erst etwas später. Aber es ist klar, dass er spielen wird. Der deutsche Nationaltorhüter ist ja nicht einfach irgendein Bayern-Spieler, sondern einer mit grossem Standing und noch grösserem Einfluss.

Damit ist im Grunde ausgeschlossen, dass Sommer sich im sportlichen Duell gegen den 37-Jährigen durchsetzen kann. Wenn, dann bleibt ihm die Rolle des Lückenbüssers, falls der Deutsche zu Beginn der Saison noch nicht bereit sein sollte oder wenn er sonst mal nicht zum Einsatz kommt. Für Sommer bleibt nur die Ersatzbank – und dafür ist der Schweizer viel zu gut.

Mit 34 Jahren hat er auf seiner Position noch einige gute Jahre vor sich. Noch einen Wechsel in eine grosse Liga, zu einem grossen Club. Champions League spielen mit Inter Mailand zum Beispiel, wo sie gerade einen Nachfolger für André Onana suchen. Auch wenn dort ebenfalls ein Zweikampf droht, so hat Sommer bei Inter doch bessere Aussichten als im ungleichen Duell mit Bayern-Ikone Neuer.

Und dann wartet da natürlich die EM im nächsten Jahr in Deutschland. Es wäre ein weiteres Highlight in der Karriere des Torhüters. Doch mit Gregor Kobel hat er einen grossen und durchaus selbstbewussten Konkurrenten hinter sich. Ein Jahr auf der Ersatzbank in München würde Sommer wohl seinen Platz als Nummer 1 der Schweiz kosten. Denn was hätte er dann noch für Argumente gegenüber dem Goalie von Borussia Dortmund?

Nicht zuletzt darum muss der ehemalige FCB-Torhüter die Bayern jetzt verlassen und bei einem anderen Club zeigen, dass er noch lange nicht so weit ist, um nur noch ein Ersatztorhüter zu sein. Tilman Pauls

Sollte Yann Sommer die Bayern verlassen? Ja – er ist zu gut und noch immer zu jung für die Ersatzbank. Nein – er hat bei Bayern viel mehr zu gewinnen, als zu verlieren.

Nein! Sommer hat seine letzte und grösste Herausforderung bereits gefunden: Sich beim FC Bayern als Nummer 1 etablieren.

Yann Sommer wird im Dezember 35. Das ist kein methusalemsches Alter für einen Spitzentorhüter. Aber es ist ein Alter, bei dem sich sagen lässt, dass der grösste Teil der Aktivkarriere hinter einem liegt.

Erst recht bei einem wie Sommer, der sich nie gross gedulden musste, ehe er die Früchte seiner Arbeit ernten durfte: Zuvor schon bei Vaduz und GC als geliehener Teenager die Nummer 1, hat er diesen Status bei seinem Stammclub FC Basel bereits mit 22 erlangt und auch nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach nie mehr abgegeben. In der Schweizer Nationalmannschaft hütet er bereits seit acht Jahren das Tor. Er ist an zwei Welt- und zwei Europameisterschaften zwischen den Pfosten gestanden – das sind mehr grosse Turniere, als jeder andere Schweizer vor ihm als Nummer 1 bestritten hat.

Bleibt er trotz Inter Mailands Interesse bei den Bayern, dürfte das erstmals anders sein. Aber so sicher, wie alle glauben, ist gar nicht, dass Manuel Neuer zurückkehrt und Sommer verdrängt.

Natürlich hat sich der deutsche Weltmeister-Torwart einen unglaublich hohen Status bei den Bayern verdient. Aber von der Vergangenheit wird sich selbst Neuer wenig kaufen können. Auch er muss liefern. Und ob er das mit 37 und nach einem Beinbruch noch kann, weiss keiner. Zumal er schon davor, an der WM in Katar, nicht in jeder Szene über jeden Zweifel erhaben war.

Sommer spielt nun bei einer der fünf Topadressen des weltweiten Clubfussballs. Inter ist zwar auch weit oben anzusiedeln, gehört da aber nicht dazu. Gewiss: Sommers erstes halbes Jahr bei den Bayern war schwierig. Aber was ist, wenn Neuer nun die ersten Pflichtspiele verpasst und der Basler glänzt? Was, wenn Neuer nicht mehr der Alte wird? Er ist zweieinhalb Jahre älter als Yann Sommer – und nach aktuellem Stand läuft sein Vertrag bereits im Juni 2024 aus.

Trotz aller Verdienste: Muss man mit einem dannzumal 38-jährigen, teuren Goalie verlängern? Der FC Bayern wäre nicht der FC Bayern, wenn man sich diese Frage im Management nicht stellen würde, hat man sich doch noch nie von Sentimentalität leiten lassen.

Und Yann Sommer? In diesem Stadium der Karriere sollte es für ihn nicht mehr primär darum gehen, an einer weiteren EM die Nummer 1 zu sein. Und er muss auch kein neues Land kennen lernen, zumal seine ältere Tochter bald eingeschult wird. Nein, seine letzte, grösste Herausforderung hat er bereits gefunden: Sich beim FC Bayern überraschend als Nummer 1 etablieren und damit einen entscheidenden Beitrag zum einen oder anderen weiteren Titel leisten.

Gelingt das nicht, verliert Yann Sommer wenig. Gewinnen kann er bei Bayern hingegen ganz viel. Oliver Gut

