Wochenduell: Umstrittener Clubbesitzer – Sollte sich Bernhard Alpstaeg aus dem FC Luzern zurückziehen? Chaos-Tage in Luzern: Mehrheitsaktionär Alpstaeg will seine zwei wichtigsten Angestellten auswechseln – und hat nun nicht nur diese, sondern auch die Anhängerschaft gegen sich. Oliver Gut Benjamin Schmidt

Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg sorgt zurzeit für viel Unmut bei den Fans des FC Luzern. Archivbild: Urs Flüeler (Keystone)

Ja, Bernhard Alpstaeg wird nicht kitten, was zerbrochen ist – sondern hat bewiesen, dass er der falsche Mann ist, um den FC Luzern in eine gute Zukunft zu führen.

Natürlich fühlt man sich in Basel an den eigenen Fussballclub und dessen Machtkampf im Frühjahr 2021 erinnert, wenn man nun nach Luzern blickt. Und denkt dabei an den eigenen Bernhard, Nachname Burgener, wenn man von den Worten und Taten des FCL-Bernhard, Nachname Alpstaeg, Notiz nimmt.

Parallelen sind einige: Ein Besitzer, der sich aufgrund seiner Aktienmehrheit als Alleinherrscher versteht und sich von Figuren beraten lässt, die nicht aus dem Club-Umfeld stammen. Die Gründung einer Firma mit intransparentem Zweck. Und eine breit abgestützte öffentliche Bewegung, die sich – um das Wohl des Clubs besorgt – gegen den Besitzer gewandt hat.

Es gibt aber auch Unterschiede zum Basler Machtkampf. Ausländische Geldgeber spielen in Luzern so wenig eine Rolle wie ein juristischer Konflikt mit einem Club-Mitbesitzer. Dafür steht – anders als in Basel – ein interner Konflikt am Anfang: Alpstaeg will (und wird wohl) den gesamten Verwaltungsrat der FC Luzern Holding AG entlassen. Auslöser ist, dass sich dessen Präsident Stefan Wolf weigert, sich von Sportchef Remo Meyer zu trennen. Es geht um Vorwürfe in Sachen Arbeitseinstellung, aber auch in Sachen Klüngelei mit Spielervermittlern – und im zweiten Fall sind sie gegenseitig. Erst infolgedessen ist die Öffentlichkeit aufgestanden, hat sich auf die Seite der leitenden Angestellten und gegen Alpstaeg gestellt.

Juristisch ist es für Alpstaeg kein Problem, den Verwaltungsrat neu zu bestellen. Zudem kann man sich generell fragen, wie sehr dieser ihm gegenüber zu Loyalität verpflichtet wäre und wie sehr es für Wolf als Erstunterzeichner der Volksbewegung «Zäme meh als 52%» um den FC Luzern statt um die eigene Haut geht.

Doch auch wenn Alpstaeg selbst beteuert, mit seinem Kurs und seinem Geld zum Wohl des Clubs zu handeln, so hat er nachhaltig bewiesen, dass er der falsche Mann ist, um den FC Luzern in eine gute Zukunft zu führen. Seit er 2007 eingestiegen war, herrschte immer wieder Unruhe im und um den Club – nicht zuletzt wegen ihm. Und ganz egal, wer was in welcher Absicht getan hat, so zeugen die jüngsten Ereignisse vor allem davon, dass Alpstaeg zu wenig versteht, was es bedeutet, einen Fussballclub zu führen. Sonst hätte die vergleichsweise kleine Personalie «Sportchef» nie in einen Volksaufstand gemündet.

Ganz egal, ob er sein Vorhaben am 3. November umsetzt: Alpstaeg täte gut daran, seine Aktien danach in andere Hände zu legen. Denn er wird nicht kitten, was zerbrochen ist – und ohne die breite Unterstützung der Basis wird ihn der FC Luzern nur viel Geld und Nerven kosten. Oliver Gut

Sollte sich Bernhard Alpstaeg aus dem FC Luzern zurückziehen? Ja, Bernhard Alpstaeg wird nicht kitten, was zerbrochen ist – sondern hat bewiesen, dass er der falsche Mann ist, um den FC Luzern in eine gute Zukunft zu führen. Nein, die Wege des umstrittenen Bernhard Alpstaeg mögen drastisch sein. Als Besitzer liegt es jedoch in seiner Hand, wie die Zukunft des FC Luzern aussieht. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Nein, die Wege des umstrittenen Bernhard Alpstaeg mögen drastisch sein. Als Besitzer liegt es jedoch in seiner Hand, wie die Zukunft des FC Luzern aussieht.

Entweder ist es der Verwaltungsrat oder Besitzer Bernhard Alpstaeg, der beim FC Luzern die Segel streichen muss. Einen Mittelweg wird es nicht geben, zu verhärtet sind die Fronten. Als Mehrheitsaktionär hat jedoch noch immer Alpstaeg das Sagen, wie die Machtverhältnisse in seinem Verein geregelt sind. Und so ist es auch sein Recht, den gesamten Verwaltungsrat abzusetzen, so wie er dies vor der anstehenden Generalversammlung ankündigte.

Als erfolgreicher Unternehmer steht Alpstaeg für klare Strukturen. «Der Besitzer besitzt und gibt die Linie vor, der Präsident repräsentiert, und der Verwaltungsrat überwacht.» Den Besitzer beschreibt Alpstaeg also als Taktgeber. Und als solcher ist er mit den übrigen Verantwortungsträgern in seinem Verein nicht mehr zufrieden, was er auch in aller Deutlichkeit kundtat: «Sie müssen zuerst einmal lernen zu arbeiten.»

Was harte Arbeit bedeutet, wird der hemdsärmelige Aargauer, der mit seinem Bruder die Swisspor gegründet und zu einem milliardenschweren Unternehmen geformt hat, nur zu gut wissen. Eine entsprechende Arbeitsmoral verlangt er auch von seinen Angestellten, dazu absolute Loyalität. Diese bringt ihm der Verwaltungsrat des FC Luzern nicht mehr entgegen. Logisch also, dass Alpstaeg Schritte gegen seine Widersacher unternimmt. Bei der Swisspor würde er dies wohl nicht anders handhaben.

Auch die Leistungsbilanz des FCL unter dem von Alpstaeg angezählten Sportchef Remo Meyer, dessen geforderte Entlassung als Hauptauslöser für den Disput zwischen Vorstand und Besitzer gilt, ist mit Ausnahme des Cup-Siegs 2021 eher bescheiden. Zu wenig, um dem Besitzer gegenüber eine Lanze für den Sportchef brechen zu können, wie dies der Vorstand des FCL versuchte.

Es mag sein, dass der FCL auch ohne Alpstaeg und seine monetären Vergütungen überleben könnte. Doch das Geld des Patrons – wie sich der 77-Jährige gerne nennt – ist der Hauptgrund, dass der Verein derzeit überhaupt auf stabilen Füssen steht. Dies sollten auch die Fans nicht vergessen, die sich nun gegen den Besitzer stellen. Ihm gehört das Stadion, ihm gehört der Club. Und über seinen Besitz kann man nun mal selbst verfügen. Ob er dabei Verwaltungsrat, Anhänger oder gar eine ganze Region gegen sich hat, spielt dabei eine sekundäre Rolle. Benjamin Schmidt

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.