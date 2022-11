Wochenduell: Nachspielzeit in Katar – Sollte im Fussball immer genau nachgespielt werden? An der WM in Katar sind die Schiedsrichter dazu angehalten, die Nachspielzeit strenger zu interpretieren. Dadurch soll Zeitspiel verhindert werden. Benjamin Schmidt Simon Tribelhorn

Wegen einer Verletzungsunterbrechung wurden in der ersten Halbzeit der Partie zwischen England und dem Iran 14 Minuten nachgespielt. Foto: Keystone

Ja, mit der Regeländerung wird der widerwärtigen Zeitspiel-Mode ein Ende gesetzt – und ein Fussballspiel dauert endlich wieder 90 Minuten.

24 Minuten Nachspielzeit beim zweiten WM-Spiel zwischen England und dem Iran. Eine irre klingende Zahl, die so jedoch ihre Rechtmässigkeit hat. Der Schritt, durch eine verlängerte Nachspielzeit das Netto-Fussballspiel regelkonform aufzurunden, er war längst überfällig.

Wie sagte die deutsche Trainerlegende Sepp Herberger einst? «Ein Spiel dauert 90 Minuten.» Womit der Weltmeister von 1954 damals grundsätzlich recht hatte. Leider jedoch schien Herbergers Hinweis auf die im Reglement festgelegte Dauer eines Fussballspiels in jüngster Vergangenheit immer mehr an Bedeutung zu verlieren.

Zeitspiel – das Hinauszögern eines Fussballspiels durch minutenlanges Rumliegen, simulierte Krämpfe, verzögerte Standardsituationen: Es hat sich wie ein Virus im modernen Fussball verbreitet. Und hat sich als taktisches Stilmittel etabliert, das zu lange ungeahndet blieb.

In wohl keiner populären Mannschaftssportart wird so viel Zeit vergeudet wie im Fussball. Alle anderen haben sich abgesichert. Im Eishockey, Basketball, American Football stoppt je nach Spielsituation die Zeit, hinzu kann mit Time-outs operiert werden.

Im Fussball existiert diese Absicherung nicht, die Zeit läuft gnadenlos runter, ungeachtet dessen, was auf dem Rasen passiert. «Wir wollen nicht, dass es in einer Halbzeit nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel», sagt Schiedsrichterchef Pierluigi Collina, der die Regeländerung vor der WM in Katar ankündigte. So solle die Zeit, die durch Torjubel, Auswechslungen, Verletzungen oder Platzverweise verloren gehe, in jedem Fall nachgespielt werden. Und das ist auch richtig so.

Dem Spieler wird somit der Anreiz für Zeitspiel genommen, da er damit die Partie nicht früher beendet, sondern unnötig verlängert. Das war bislang in Minimalform bereits der Fall, doch von nun an werden die Nachspielzeiten realistischer widerspiegeln, wie viel Zeit tatsächlich in der regulären Spielzeit flöten geht. Das müssen nicht immer 24 Minuten sein, entscheidend ist jedoch: Es werden endlich wieder 90 Minuten Fussball gespielt, und Sepp Herbergers Zitat behält wieder seine Richtigkeit. Benjamin Schmidt

Nein, die Regeländerung richtet sich an die Zuschauer und missachtet die Gesundheit der einzelnen Spieler.

Die Fifa hat die Schiedsrichter im Vorfeld der WM bewusst darauf hingewiesen, dass sie bei jeder Unterbrechung ab 15 Sekunden die Zeit stoppen und am Ende der Halbzeiten obendrauf packen müssen. In erster Linie will man damit erreichen, dass die Fans auf ihre vollen Kosten kommen. Zwar gewinnt man damit an Spielzeit, gleichzeitig geht aber die Spannung der Schlussminuten verloren, wenn der Zuschauer weiss, dass es nochmals einiges an Nachspielzeit geben wird.

Die Spieler blieben bei dieser Entscheidung der Fifa unbeachtet. Die meisten Fussballer an dieser WM haben bei ihren Vereinen eine unglaublich dicht gepackte Vorrunde mit teils vielen englischen Wochen hinter sich und sind so gut wie ohne Vorbereitung mit der Nationalmannschaft angereist. Nach dem Turnier erhalten sie nur eine kurze Verschnaufpause, in der Premier League wird die Meisterschaft zum Beispiel bereits acht Tage nach dem Final fortgesetzt. Den Spielern bleibt in dieser Saison kaum Zeit für Regeneration, und jetzt sind sie auch noch den absurd hoch angesetzten Nachspielminuten ausgesetzt.

Allein beim WM-Spiel von England gegen den Iran wurde insgesamt fast eine halbe Stunde nachgespielt, was von der Dauer her einem K.-o.-Spiel mit Verlängerung entspricht. Es war damit die längste Nachspielzeit, die es bei einer WM-Partie je gab. Man kann von den Spielern nicht erwarten, mehrere Partien mit dieser Dauer innerhalb weniger Wochen zu bestreiten.

Bereits vor der WM warnte die Spielergewerkschaft Fifpro vor dem erhöhten Verletzungsrisiko: «Nach einer vollgepackten ersten Hälfte der laufenden Ligasaison wird die durchschnittliche Vorbereitungs- und Erholungszeit bis zum WM-Start für viele Spieler sieben bis acht Tage betragen, etwa viermal weniger als üblich», so die Fifpro. Dies werde «wahrscheinlich das Risiko von Muskelverletzungen und psychischem Stress erhöhen».

Auch die Schiedsrichter selbst tun sich mit den langen Nachspielzeiten keinen Gefallen. «Die Nachspielzeit ist der Tod des Schiedsrichters», lautet eine altbewährte Redewendung. Heisst: Man kann 90 Minuten lang klasse gepfiffen haben, doch ab der 91. Minute steigen die Intensität und die Fehleranfälligkeit im Spiel derart, dass die Entscheidungen des Schiedsrichters von beiden Seiten viel negativer wahrgenommen werden als zuvor.

Zum Wohl der Spieler und zur Erhaltung der Spannung, die den Fussball ausmacht, sollte diese Regel nach der WM deshalb auf keinen Fall auf den Clubfussball ausgeweitet werden. Simon Tribelhorn

