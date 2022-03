Krieg und Kunst – Sollen Europas Museen russische Kunst konfiszieren? Trotz Ukraine-Krieg zeigen Blockbuster-Ausstellungen in London und Paris Kunstwerke aus Russland. Was die Museen zu einer möglichen Beschlagnahmung sagen. Christoph Heim

Einer der vielen Höhepunkte der Pariser Ausstellung sind «Die vier Jahreszeiten» des französischen Malers Pierre Bonnard, die speziell für Iwan Morosows Moskauer Villa angefertigt wurden. Foto: Geoffroy van der Hasselt (AFP)

Zu den Grossereignissen des europäischen Kunstfrühlings gehören zwei russische Ausstellungen in Paris und London. Die Fondation Louis Vuitton zeigt die Kunstsammlung der Gebrüder Morosow, die Anfang des 20. Jahrhunderts – in den letzten beiden Jahrzehnten der Zarenherrschaft – entstand und von den Sowjets verstaatlicht worden ist.

Weiter nach der Werbung

Sie umfasst grossartige Werkgruppen von Cézanne, Gauguin, Renoir, Matisse, Bonnard, Monet, Manet und Maurice Denis, aber auch Bilder russischer Zeitgenossen wie Ilja Repin und Natalija Gontscharowa. Über 200 Bilder aus russischen Museen und Privatsammlungen, aber auch aus Museen in Minsk (Belarus) und Dnipro (Ukraine) fanden den Weg in das von Frank Gehry erbaute Museum im Pariser Bois de Boulogne.

Juwelen aus dem Hause Fabergé

Im Victoria and Albert Museum (V&A) in London sind zurzeit unter dem Titel «Romance to Revolution» 200 Objekte aus der Werkstatt des russischen Goldschmieds Carl Fabergé zu sehen, der 1901 in St. Petersburg und 1911 in London einen Showroom samt Werkstätten eröffnete. Im Zentrum der Schau, die auch viele Objekte aus britischen Museen und aus dem britischen Königshaus umfasst, stehen 15 der berühmten Fabergé-Eier, darunter das «Rothschild-Ei», das Wladimir Putin 2014 dem Museum medienwirksam geschenkt hat. Weitere Highlights der Schau sind das «Moskauer Kreml-Ei», das «Alexander-Palace-Ei» und das «Romanow-Tercentenary-Ei», alle drei aus dem Kreml-Museum.

Das grösste und am aufwendigsten gestaltete Fabergé-Ei stellt die Uspenski-Kathedrale im Moskauer Kreml dar, wo alle russischen Zaren gekrönt wurden. Foto: Victoria and Albert Museum

Fabergé hatte für die russische Zarenfamilie 50 Kaisereier hergestellt. Kunsthistorikern ist heute der Verbleib von 42 Eiern bekannt. Der russische Oligarch Viktor Vekselberg, dessen Vermögen vor dem Ukraine-Krieg auf 18 Milliarden Dollar geschätzt wurde, besitzt eine der grössten Sammlungen an Fabergé-Eiern. Im Jahr 2004 zahlte er 100 Millionen Dollar für neun Eier, die sich zuvor in der Sammlung des US-amerikanischen Verlegers Malcolm Forbes befanden. 2013 eröffnete er sein Fabergé-Museum in St. Petersburg. Vekselberg war bis vor kurzem Ehrenmitglied des Tate-Museums in London. Das Museum hat ihm im Zuge der Sanktionen wegen Putins Krieg den Titel aberkannt.

Auktionen russischer Kunst abgesagt Infos einblenden Sotheby's und Christie's haben ihre Frühjahrsauktionen für russische Kunst wegen des Krieges in der Ukraine abgesagt. Die Auktionshäuser veranstalten diese Spezialauktionen normalerweise im Juni. «Sotheby's wird im Juni keine Auktionen mit russischer Kunst abhalten», so ein Sprecher des Auktionshauses in einer Erklärung, die in der Zeitung «Guardian» zitiert wird. Christie's ist dem Beispiel gefolgt und hat eine Erklärung veröffentlicht: «Wir haben beschlossen, unsere Juni-Verkäufe russischer Kunst abzusagen.» Auch das Auktionshaus Bonhams hat seine für den 15. Juni in London angesetzte Versteigerung russischer Kunst abgesagt. Phillips, ein weiteres grosses Auktionshaus mit Sitz in New York, ist von einem Boykott bedroht. Das Unternehmen, das sich in russischem Besitz befindet, wurde kürzlich in einem Artikel im «Guardian» erwähnt, in dem es hiess: «Die kommenden Auktionen werden auch ein Lackmustest für die Stimmung gegenüber Phillips sein, das angesichts des Boykotts durch angesehene Persönlichkeiten der Kunstwelt darauf besteht, dass es ‹business as usual› ist.» Obwohl Phillips bei einer kürzlich durchgeführten Auktion in London 5,8 Millionen Pfund an die ukrainische Rot-Kreuz-Gesellschaft gespendet und sein CEO die russische Invasion verurteilt hat, argumentieren manche, dass nur ein Boykott die russischen Geschäftsleute – wie die Eigentümer Leonid Friedland und Leonid Strunin – dazu zwingen werde, Druck auf den Kreml auszuüben. (hm)

Sowohl das Victoria and Albert Museum als auch die Fondation Louis Vuitton wurden angesichts des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt, vor folgende Fragen gestellt: Müssen die Ausstellungen aus moralischen Überlegungen abgebrochen werden? Wird Russland die Kunstwerke frühzeitig zurückverlangen? Sollten westliche Staaten die Kunstwerke aus Russland beschlagnahmen, um so ein Druckmittel gegen Putin in der Hand zu haben?

Die Ausstellungen werden nicht geschlossen

Alle drei Fragen wurden mit einem Nein beantwortet: Die Ausstellung mit den Fabergé-Juwelen läuft noch bis zum 8. Mai und ist bereits restlos ausverkauft. Das Museum verspricht auf seiner Website, dass es demnächst weitere Tickets in den Verkauf bringen werde. Die Pariser Schau mit den französischen Impressionisten und Fauves aus russischem Besitz läuft seit September und ist der Blockbuster schlechthin. Sie hat bereits über eine Million Besucher angezogen. Es gibt weiterhin Tickets. Die Ausstellung schliesst am 3. April.

Das Romanow-Tercentenary-Ei wurde von Zar Nicolas II. als Ostergeschenk an seine Frau, die Zarin Alexandra Fjodorowna, überreicht. Foto: Victoria and Albert Museum

Eine Sprecherin des V&A erklärte Anfang März, dass das Museum noch keine Anfragen aus Russland erhalten habe, die Leihgaben an die russischen Museen zurückzugeben. Andererseits gibt die britische Gesetzgebung den Leihgebern weitgehende Sicherheit, stellt sie doch sicher, dass Leihgaben aus dem Ausland vor einer Beschlagnahmung durch den britischen Staat geschützt sind, wenn sie in einem staatlich anerkannten Museum gezeigt werden.

Kunstfreund und Kriegsverbrecher

In London und Paris kann man allerdings nicht so leicht über die Tatsache hinwegsehen, dass man sich im Westen an Kunst aus russischem Besitz erfreut, während Putin von US-Präsident Biden als Kriegsverbrecher bezeichnet wird, der ausdrücklich auch kulturelle Stätten wie Museen, Theater und Baudenkmäler zerstört. Michel Guerrin, Chefredaktor der Zeitung «Le Monde», schrieb Ende Februar in einer Kolumne, dass die Morosow-Ausstellung in der Fondation Louis Vuitton Teil der russischen «soft power» sei, sei sie doch nur mit Putins Segen zustande gekommen, der sich nun der «hard power» zugewandt habe.

Olivier de Baecque, ein auf Kunstrecht spezialisierter Anwalt, wies in der Zeitung «Le Figaro» auf ein Gesetz hin, das 1994 in Kraft gesetzt wurde. Demnach kann der französische Staat Kunstwerke nicht beschlagnahmen, die sich in der Verantwortung von ausländischen öffentlichen Institutionen befinden. Das gilt aber nicht für Bilder, die Privatpersonen gehören. So gehört das Selbstporträt des russischen Malers Pjotr Kontschalowski dem Oligarchen Pjotr Olegowitsch Awen, einem von Putins Getreuen, dessen Vermögen am 28. Februar eingefroren wurde. Bis jetzt hat der französische Staat dieses Bild aber noch nicht konfisziert.

Der französische Präsident Emmanuel Macron im Gespräch mit Bernard Arnault (r.), Präsident der LVMH Luxury Group, in der Fondation Louis Vuitton in Paris, 2021. Foto: Yoan Valat (AFP)

Ein Sprecher der Fondation Louis Vuitton sagte, dass die Leihgaben den Schutz des Privatmuseums genössen, das auch für eine sichere Rückführung besorgt sei. Solange ein sicherer Transport nicht gewährleistet sei, würden darum die Werke in Paris zurückbehalten.

Wie in London hat bislang auch in Paris die russische Botschaft keine Forderungen auf vorzeitige Rückführung der Werke erhoben. Aus Italien berichtet die «Frankfurter Allgemeine Zeitung», dass die Russen ihre Forderung revidiert hätten, dass Bilder, die sie nach Mailand und Rom ausgeliehen haben, vorzeitig zurückgegeben werden müssten. Julien Anfrus, ein französischer, auf Kunstrecht spezialisierter Anwalt für Kunstrecht, gab am 13. März im «Journal du Dimanche» zu bedenken, dass nicht nur Russland an Frankreich, sondern auch Frankreich an Russland Kunstwerke ausgeliehen habe. So hätten der Louvre und das Schloss von Versailles zurzeit Bilder an eine Ausstellung in Moskau ausgeliehen, die sich mit dem Thema Duell befassten. Frankreich habe mithin ein Interesse daran, dass Russland die französischen Leihgaben nicht konfisziere.

Christoph Heim ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt am liebsten über Kunst und Kultur. Er arbeitet seit dreissig Jahren im Journalismus und war zehn Jahre lang Ressortleiter Kultur bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.