Die Frage nach dem Spiel – Sollen die jungen FCB-Spieler mehr Einsatzzeit bekommen? Beim 1:2 gegen Lausanne gab es von vielen Seiten Lob für die im Club ausgebildeten Spieler wie Andrin Hunziker oder Leon Avdullahu. Dominic Willimann

Leon Avdullahu kam gegen Lausanne zu seinem Super-League-Debüt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Gut war wirklich kaum etwas aus Sicht des FC Basel bei der 1:2-Heimspielniederlage gegen den FC Lausanne-Sport. Einzige Lichtblicke waren die Auftritte von Leon Avdullahu und Andrin Hunziker, die beide im Club gross geworden sind.

Wegen vieler Absenzen rutschte Avdullahu bei seinem Super-League-Debüt in die Startaufstellung. Hunziker hingegen durfte nach dem Seitenwechsel ran. Und beide erfüllten ihren Part zur vollsten Zufriedenheit ihres Trainers. Doch nicht nur von Timo Schultz gab es lobende Worte, sondern auch von Mitspielern wie Marwin Hitz, der deren Leistung und Professionalität hervorhob.

Sollen die jungen FCB-Spieler mehr Einsatzzeit bekommen? Auf alle Fälle. Gegen Lausanne haben sie gezeigt, dass sie sich vor den Konkurrenten auf ihrer Position überhaupt nicht zu verstecken haben. Sofern die Leistung konstant ist und stimmt, kann man sie ab und zu einwechseln. Nein, sie sollen auf die nächste Saison vorbereitet werden und in erster Linie mit dem Team trainieren, davon profitieren und nur dann eingesetzt werden, wenn wirklich Personalknappheit herrscht.

Mit diesem Auftritt hat das Duo – und letzte Woche bei GC auch Arlet Junior Zé – ein Signal an die Konkurrenz gesandt. Dass sie sich in dieser Mannschaft nicht nur mit der Reservistenrolle begnügen wollen. Sondern eben auch Fähigkeiten haben, um diese Equipe weiterzubringen. So wie dies Hunziker am Sonntag eindrücklich gezeigt hat und mit einem Tor belohnt worden ist.

Selbstvertrauen können sich die Jungen wohl bereits am kommenden Sonntag beim Cupspiel beim regionalen Zweitligisten Saint-Blaise holen. Dann dürfte Timo Schultz jene elf Akteure starten lassen, die zuletzt den besten Eindruck hinterlassen haben – und dazu gehören auch Avdullahu, Hunziker und Co.

