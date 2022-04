Wochenduell: Verletzungen auf dem Eis – Sollen Bodychecks im Eishockey verboten werden? Unterhaltung oder übertriebene Gewalt? Checks gehören seit je zum Eishockey dazu. Doch aufgrund von unzähligen Gehirnerschütterungen könnte nun eine Regeländerung diskutiert werden. Darius Aurel Meyer Linus Schauffert

Auch im Playoff-Final zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug geht es an der Bande hart zur Sache. Foto: Freshfocus

Ja: Die Linie zwischen glimpflich und fatal endenden Körpereinsätzen ist zu fein, als dass Checks noch erlaubt sein sollten.

Eric Blum leidet noch immer. Über ein Jahr ist vergangen, seit der 35-Jährige bei einem Check von Fabrice Herzog eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Aber die Spätfolgen machen ihm noch immer zu schaffen. Nun soll der Verteidiger sogar Anzeige erstattet haben. Ob wahr oder bloss ein Gerücht, ist eigentlich egal. Wichtiger ist, dass Blums Leiden eine unbestrittene Tatsache ist – und dass es deshalb Zeit wird, die Bodychecks im Eishockey zu überdenken.

Vor 50 Jahren war es normal, dass Eishockeyspieler, selbst Goalies, keine Helme trugen. Was lehrt uns das? Dass selbst innerhalb einer traditionsreichen Sportart tiefgreifende Wandel möglich sind. Und dass solche Wandel innerhalb eines Sports, der immer noch athletischer und noch schneller wird, sogar nötig sind.

Klar, Checks machen das Spiel aufregend und attraktiv. Aber in vielen Sportarten, etwa im Ski alpin oder Motorsport, sind es sogar die Athletinnen und Athleten selbst, die sich für eine geringere Attraktivität ihres Sports zugunsten einer grösseren Sicherheit starkmachen. Wieso also nicht auch im Eishockey?

Ziel ist es auch nicht, den Sport von allen Gefahren zu befreien. Verletzungen im Sport geschehen immer und überall. Aber Gehirnerschütterungen sind nicht vergleichbar mit anderen Sportverletzungen, etwa einem Bänderriss oder einem Knochenbruch. Denn sie tangieren alle Bereiche des Lebens, im schlimmsten Fall über Jahre hinweg. Dies macht sie gerade für Amateur- und Nachwuchssportler so heimtückisch.

Kommt hinzu, dass es sich bei der Gehirnerschütterung um eine Verletzung handelt, die auf dem Eis unglaublich schnell passieren kann. Wenige Zentimeter entscheiden im Eishockey manchmal darüber, ob ein Check erlaubt ist oder nicht. Dementsprechend fein ist auch die Linie, die zwischen glimpflich und fatal endenden Körpereinsätzen verläuft – zu fein, als dass Checks überhaupt noch erlaubt sein sollten. Eine falsche Entscheidung während eines Sekundenbruchteils kann Folgen für ein ganzes Leben haben. Böse Absicht ist dabei nicht einmal nötig.

Ständig wird über die brutalen Eishockeyspieler der Sportwelt hergezogen und in ihnen das eigentliche Übel vermutet. Aber das ist falsch. Die wirklich Schuldigen sind all die Funktionäre, Sponsoren und Verbandspräsidenten, die das Eishockey immer noch attraktiver sehen möchten und damit vor allem eins wollen: Geld verdienen. Darius Aurel Meyer

Nein: Eishockey muss eine Kontaktsportart bleiben, um die Leute zu begeistern. Das Strafmass zu erhöhen, würde völlig ausreichen.

Eishockey ohne Bodychecks. Der Gedanke daran erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Doch dass es tatsächlich zu einer solchen Regeländerung kommen könnte, liegt in ferner Zukunft – zum Glück.

Denn Eishockey lebt heute noch genau wie früher von seiner Härte. Fans schauen sich die Spiele wegen der Taktik, wegen der Geschwindigkeit an – klar. Aber auch wegen einer Körperlichkeit, die man beispielsweise im Fussball so nicht findet. Bodychecks machen den Sport zu einem grossen Teil aus und sind fest in seinem Wesen verankert.

Denn eine Regel, die beispielsweise «Checks gegen den Kopf- oder Halsbereich» verbietet, wurde erst vor rund zehn Jahren eingeführt. Davor war die Härte im Eishockey noch eine ganz andere. Die Spieler gingen aufs Eis in dem Wissen, dass in jedem Moment ein Gegner in vollem Lauf den eigenen Kopf anvisieren könnte. Bis Ende der 70er-Jahre war in der NHL noch nicht mal ein Helm Pflicht. Das Eishockey von heute ist also bereits eine abgespeckte Version des ursprünglichen Spektakels.

Und ja, es geht auch um die Gesundheit der Spieler, nicht nur um die Unterhaltung der Fans. Aber es ist nicht so, als wären Erstere von der Härte überrascht. Sie kennen ihre Sportart, haben sich in jungen Jahren für sie entschieden und sind sich des gesundheitlichen Risikos sehr wohl bewusst.

Hinzu kommt, dass ein Verbot von Bodychecks die Uneinigkeit bei der rechtlichen Beurteilung der Checks nicht auflösen würde. Es würde sie viel eher verstärken. Die Grenze würde nicht klarer werden, nur verschoben und schwammiger.

Ein vollständiges Verbot von Bodychecks ist demnach undenkbar. Doch es bestünde die Möglichkeit, das Strafmass bei illegalen Checks zu erhöhen. Zum einen bei Checks gegen den Kopf- oder Halsbereich, bei welchen die Gefahr für Hirnerschütterungen am grössten ist.

Zum anderen wäre auch eine Erhöhung der Strafe bei Wiederholungstätern sinnvoll. Denn dass ein Check unsauber angesetzt wird oder dass der Gecheckte eine unerwartete Bewegung vollführt, kann immer passieren. Nur bei wiederholten Fällen wäre es angebracht, das Vergehen härter zu bestrafen. Linus Schauffert

