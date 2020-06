Leser-Umfrage – Sollen Ausländer in Basel Regierungsrat werden dürfen? Geht es nach dem Grossen Rat, sollen auch Einwohner ohne Schweizer Pass im Kanton Basel-Stadt abstimmen, wählen und gewählt werden können. Am Ende entscheidet aber der Stimmbürger. Was meinen Sie dazu? Dina Sambar

Es ist nicht das erste Mal, dass in Basel das Stimmrecht für Ausländer gefordert wird. Bereits 1994 und 2010 wurde darüber abgestimmt. Eine im Jahr 2000 lancierte Initiative wurde vier Jahre später wieder zurückgezogen.

Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist in Basel in den vergangenen 20 Jahren von 27,6 Prozent auf 36,6 Prozent angestiegen. Über ein Drittel der Einwohner kann demnach nicht politisch mitbestimmen, in welche Richtung sich die Stadt Basel entwickeln soll. Das möchte der Grosse Rat ändern. Bei 48 Ja- , 46 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen fiel die Entscheidung letzte Woche knapp aus. Das zeigt, wie umstritten die Forderung nach einem Stimm- und Wahlrecht für Ausländer ist. Bereits dreimal Mal wurde das Ansinnen in den vergangenen 26 Jahren in Basel abgelehnt oder zurückgezogen.

Das letzte Wort hat in zwei Jahren das Volk. Die Basler Zeitung wird sich diesem Thema in den nächsten Tagen schwerpunktmässig widmen. Und wir möchten auch von Ihnen, geschätzte Leser, wissen: Was halten Sie vom Ausländerstimmrecht? Sollte es eingeführt werden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Was wären die Auswirkungen? Nehmen Sie teil an unserer BaZ-Umfrage.