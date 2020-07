Wachstumsstärkste Social-Media-App Infos einblenden

Im Frühling hat Tiktok als erst fünfte App die Marke von zwei Milliarden Downloads überschritten. Die Videoplattform, hinter der die chinesische Tech-Firma Bytedance steckt, ist das am schnellsten wachsende Social-Media-Portal und besonders bei Jugendlichen beliebt. Auf Tiktok werden mehrheitlich kurze, unterhaltsame Videos geteilt, in denen die Userinnen und User tanzen, ihre Lippen synchron zu Songs oder Filmdialogen bewegen, sich Challenges stellen oder mit digitalen Montagen ihre Follower zu beeindrucken versuchen. Die App steht aufgrund der unklaren Datenschutzlage immer wieder in der Kritik.