Ja: Moralischen Siegern wird vielleicht der Prix Courage verliehen – aber einen Pokal im Fussball-Geschäft gewinnen sie nicht.

Eine Wortmeldung hier. Eine Wortmeldung da. Schliesslich ein Interview des Spielers, das Druck auf seinen Arbeitgeber machte. Und keine 24 Stunden später die abermalige Replik der Brüskierten: Der FC Luzern unterstreicht, dass er nicht gewillt ist, Ardon Jashari an den FC Basel abzugeben, und nimmt seinem hoffnungsvollsten Spieler die Captainbinde weg.

Keine Frage: Was zuerst den Charakter einer Sommerposse hatte, steht inzwischen unmittelbar vor der Eskalation. Dabei sind die Rollen in der Öffentlichkeit klar verteilt: Jashari und der FCB bilden die unheilige Allianz, quasi die dunkle Seite, weil sie sich entgegen den Fifa-Regularien hinter dem Rücken des FCL ausgetauscht und geeinigt haben sollen. Dies, während die Verantwortlichen des FC Luzern bislang Rückgrat beweisen, nicht nur das Recht, sondern auch die Moral auf ihrer Seite wissen.

Nur: Dafür wird bestenfalls der Prix Courage verliehen, den FCL-Sportchef Remo Meyer an einer schönen Gala entgegennehmen kann. Einen Pokal im Fussball jedoch gibt es für moralische Sieger nicht. Man muss das nicht gut finden – aber es ist die Realität.

Deshalb sind nicht Emotion und Populismus, sondern Nüchternheit und Besinnung auf die Kernfrage gefordert. Diese lautet: Wer profitiert davon, wenn jeder in seiner Stellung verharrt? Die Antwort lautet: keiner. Vielmehr zählt jeder zu den Verlierern.

Dabei befindet sich der FC Basel in der komfortabelsten Position: Er müsste zwar auf das Juwel Jashari verzichten und ein bisschen Schadenfreude über sich ergehen lassen. Und vielleicht ist es gar so, dass die nationale Konkurrenz in Bern oder Lugano die unverhoffte Gunst der Stunde eiskalt nutzt und von der verfahrenen Situation profitiert. Aber Rotblau spart dafür immerhin viel Geld und kann sich anderweitig umsehen.

Ardon Jashari und der FC Luzern hingegen können sich aller Voraussicht nach darum streiten, wer der grösste aller Verlierer ist. Denn nach allem, was bereits geschah, ist eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit ohne Ressentiments und Beeinträchtigungen des Binnenklimas schier unvorstellbar.

Treten die beiden Parteien nicht unverhofft den Gegenbeweis an, bedeutet dies: Ardon Jasharis bislang so linear steil verlaufende Karriere erleidet einen Knick oder wird eher im Ausland als in der Schweiz fortgesetzt. Allerdings kaum zu jenem Preis, den der FC Basel geboten hätte, findet sich nicht ein Dummer, der die Tatsache übersieht, dass die entstandene Gemengelage Arbeitnehmer und Arbeitgeber unter Druck setzt. Die Luzerner Verantwortlichen wahren zwar ihr Gesicht, verzichten aber auf die eine oder andere Million.

Deshalb täten sie gut daran, das Gespräch mit dem FCB und Jashari zu suchen. Denn auch für sie gilt inzwischen: Ein Sommertransfer nach Basel ist zumindest wirtschaftlich besser als alle sich anbahnenden Alternativen. Oliver Gut

Nein: Ardon Jashari hat in Luzern einen gültigen Arbeitsvertrag bis 2026. Es ist richtig vom Club, dass er sich von seinem Spieler nicht «erpressen» lässt.

Am Mittwoch ist in der «Luzerner Zeitung» ein bemerkenswertes Interview mit Ardon Jashari erschienen. Überschrift: «Ich fordere, dass der FCL mit Basel spricht». In dem Gespräch geht es darum, dass Jashari in diesem Sommer gerne zum FC Basel wechseln würde, weil er dort das beste Gesamtpaket für seinen nächsten Karriereschritt sieht. Darum fordert er, dass sein aktueller Arbeitgeber verhandelt und eine Einigung erzielt.

Es gibt nur ein klitzekleines Problem bei der ganzen Sache: Jashari hat in Luzern einen gültigen Arbeitsvertrag bis 2026. Im letzten Sommer hat der FC Luzern den Vertrag mit dem Spieler vorzeitig um ein Jahr verlängert. Und ohne den exakten Inhalt der Papiere zu kennen, darf man davon ausgehen, dass auf einer der vielen Seiten vermerkt ist, dass es ohne das Einverständnis der Luzerner auch keinen Wechsel geben kann.

Es gibt einen Spruch, der in jeder Transferphase besonders häufig verwendet wird und den man darum schon so oft gehört hat. Es gibt ihn in mehreren Variationen, aber in seinem Kern lautet er folgendermassen: «Wenn es ein Angebot gibt, das für alle Beteiligten stimmt, dann schauen wir es uns an!» Im aktuellen Fall mit Jashari, dem FCL und dem FCB gibt es nun aber eine Partei, für die es nicht stimmt. Und das gilt es zu respektieren.

Es ist das gute Recht des FC Luzern, seinen Standpunkt nicht zu verlassen. Natürlich gibt es im Fussball immer wieder Transfers und gerade ein Talententwicklungsclub wie der FCL muss damit rechnen, dass er die besten Spieler verliert. Aber wenn die Luzerner der Meinung sind, dass sie einen nationalen Konkurrenten nicht verstärken wollen, weil sie selbst auch hohe Ambitionen haben, dann ist das nachvollziehbar.

Die Einstellung der sportlichen Führung mag – von aussen betrachtet – trotzig wirken. Und vielleicht wirkt sich das Verhalten von Sportchef Remo Meyer am Ende negativ auf den Club aus: Den Luzernern könnte eine erhebliche Ablösesumme durch die Lappen gehen, das mediale Theater könnte sich negativ auf die Leistungen auswirken, und andere Spieler könnten sich künftig zweimal überlegen, ob sie zum FCL wechseln, wenn der Club seinen eigenen Spielern Steine in den Weg legt.

Aber es ist ein wichtiges Zeichen, das der Club sendet. Ein Zeichen, dass auch Spieler sich an unterschriebene Verträge zu halten haben. Dass man, gerade als Captain eines Teams, die Visionen des Vereins akzeptieren sollte. Und dass es nicht sein kann, den eigenen Arbeitgeber – so hat es Mario Frick genannt – zu erpressen. Oder wie es der Luzern-Trainer sagt: «Sonst kommt bald der Nächste, der sich wegtrötzeln will.»

Wo Frick recht hat, hat Frick recht. Tilman Pauls

