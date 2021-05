Milliarden gegen Corona-Einbruch – Soll jetzt auch die Schweiz klotzen? 4000 Milliarden Dollar will Joe Biden nach der Pandemie investieren. Forderungen gibt es auch hierzulande. Was SP und Grüne für Pläne hegen – und wie Experten reagieren. Markus Diem Meier , Philipp Felber-Eisele

Die Grünen wollen 11 Milliarden Franken investieren, natürlich gehört auch die Energiewende dazu: Windpark beim Griessee am Nufenenpass. (KEYSTONE/Sedrik Nemeth)

Jetzt, wo ein Ende der Pandemie zumindest realistischerweise absehbar ist, kommen Forderungen nach einem staatlich gestützten Impulsprogramm für die Wirtschaft. Wir haben untersucht, was solche Programme bringen können – und wozu sie sich nicht eignen.

Was wird gefordert?

Umfassende Investitionen, um die Wirtschaft zu stützen: Solche Forderungen sind derzeit in Bundesbern zu hören. Die Vorbilder sind klar. «Wenn die USA einen Wiederaufbauplan von 1900 Milliarden und die EU einen Plan von 750 Milliarden vorlegen, kann die Schweiz nicht untätig bleiben und darauf hoffen, von den Anstrengungen der anderen zu profitieren.» So beschreibt es die SP in einem Positionspapier, das die Partei am Samstag an ihrer Delegiertenversammlung diskutieren wird.