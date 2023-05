Wochenduell zur Trainer-Challenge – Soll im Fussball eine Trainer-Challenge eingeführt werden? Eine Trainer-Challenge, die eine automatische VAR-Konsultation nach sich zieht. Ist das sinnvoll? Simon Tribelhorn Dominic Willimann

Fühlt sich benachteiligt: BVB-Trainer Edin Terzic diskutiert mit Schiedsrichter Sascha Stegemann.

Foto: Martin Meissner (Keystone)

Ja: Geht es um die Klärung von strittigen Fouls, bei denen sich der VAR nicht einschaltet, wäre die Einführung einer Trainer-Challenge durchaus sinnvoll.

Borussia Dortmund spielte am Freitag in Bochum 1:1 und hat nun vier Runden vor Schluss die Tabellenführung wieder an die Bayern verloren. Ein nicht gegebener Elfmeter in diesem Spiel hat den BVB eventuell wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen gekostet. Schiedsrichter Sascha Stegemann übersah in der 65. Minute ein klares Foulspiel von Danilo Soares an Dortmund-Stürmer Karim Adeyemi. Hätte sich Stegemann die Szene nochmals angeschaut, hätte er wohl auf Elfmeter und Gelb-Rot für Soares entschieden.

«Wenn ich die Fernsehbilder sehe, muss ich ganz klar sagen, dass das nicht die richtige Entscheidung war», sagte Stegemann im Interview mit der «Sportschau». Der Video-Schiedsrichter Robert Hartmann habe ihm ebenfalls nicht empfohlen, die Szene nochmals anzusehen, da er «zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es sich nicht um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung handelt».

Einmal mehr wurde für Diskussionen und Frust statt Klarheit und Gerechtigkeit gesorgt. Es stellt sich die Frage, wieso der Schiedsrichter in einer solchen Situation nicht auf Nummer sicher geht und sich die Szene nochmals anschaut, statt auf Krampf den Spielfluss nicht gefährden zu wollen. In so einem wichtigen Spiel darf sich der VAR keinen solch groben Fehler erlauben.

Vielmehr wäre Stegemann wohl froh gewesen um einen Input von der Seitenlinie, wie sich aus seiner Aussage im «Doppelpass» schliessen lässt: Mitgrund für seinen Nicht-Entscheid war unter anderem das Ausbleiben der «Vehemenz an echten Protesten mit dem Gefühl der Ungerechtigkeit» aufseiten der Dortmunder.

Gäbe es eine Trainer-Challenge, hätte Dortmund-Coach Edin Terzic sicherlich von dieser Gebrauch gemacht. Stegemann hätte sich die Szene nochmals angesehen und auf Elfmeter entschieden, der BVB hätte die Möglichkeit auf das 2:1 gehabt.

Die Trainer-Challenge könnte man folgendermassen umsetzen, damit der Spielfluss möglichst wenig beeinflusst wird: Jeder Trainer hat pro Spiel eine Challenge zugute. Diese muss er wie ein Spielerwechsel beim vierten Offiziellen anmelden. Beim nächsten Spielunterbruch meldet sich der vierte Offizielle beim Schiedsrichter, der sich dann die vom Trainer gewünschte Szene am Spielfeldrand anschauen muss.

Auch in der Schweiz kommt es trotz der Einführung des VAR immer noch zu Diskussionen nach den Spielen. Mit der Einführung der kalibrierten Linie per Saisonstart 2023/24 hat man schon mal einen Schritt in die richtige Richtung getätigt, was die Offside-Frage betrifft. Geht es aber um die Klärung von strittigen Fouls, bei denen sich der VAR nicht einschaltet, wäre die Einführung einer Trainer-Challenge durchaus sinnvoll. Simon Tribelhorn

Nein: Der VAR kann ein probates Hilfsmittel sein, aber nicht immer sind die Entscheidungen auch nachvollziehbar.

Ist es nun ein Tor oder ist es keines? Wochenende für Wochenende das Warten im Stadion, wenn der Schiedsrichter zum Bildschirm schreitet. Und prüft, ob die Aktion von A bis Z regelkonform gewesen ist. Manchmal geht dieser Check zack zack vonstatten, häufiger jedoch verstreichen Minuten. Eine Zeitspanne, die – egal, wie der Entscheid letztlich vom Unparteiischen gefällt wird – das Spiel unnötig in die Länge zieht und ihm somit Spannung und Emotionen nimmt.

Nun wird in Deutschland nach dem nicht gegebenen Elfmeter vom Freitag im Bundesliga-Spiel zwischen Bochum und Dortmund wieder diskutiert, ob nicht eine Trainer-Challenge im Fussball Sinn machen würde.

So, wie das bereits etwa im Eishockey oder American Football der Fall ist. In der NFL ist diese Challenge zweifelsohne am populärsten: Die Coaches in der amerikanischen Football-Profiliga können zweimal pro Partie eine Situation am Bildschirm überprüfen lassen.

Allerdings gibt es auch dort Regeln. Und Momente oder Spielzüge, bei denen der Trainer nicht intervenieren darf. Kurzum: Allein diese Coaches-Challenge hat so viele Eigenheiten, die weit über das Basiswissen des normalen American-Football-Fans hinausgehen.

Das wäre beim Fussball nicht anders. Es kann in einer Aktion so viele Graubereiche geben, dass das eingehende Anschauen einer Szene am Bildschirm die Nerven vieler strapazieren würde – und das maximal vier Mal pro Spiel. Ein Umstand, der den Fussball, dieses einfache Spiel von elf gegen elf Spielern, komplexer machen würde.

Aber es ist nicht nur die verlängerte Dauer des Geschehens auf dem Rasen, das nerven würde. Denn: Wer sagt, dass das Spiel dann auch gerechter würde? Eines hat uns der VAR in der Vergangenheit gelehrt: Ja, er kann ein probates Hilfsmittel sein, aber nicht immer sind die Entscheidungen auch nachvollziehbar. Und: Dem VAR fehlt es im Fussball nach wie vor an der notwendigen Akzeptanz. Anders als im Tennis, wo die Challenge sich etabliert hat, sind die Entscheide im Fussball sehr selten schwarz oder weiss.

Deshalb darf die Trainer-Challenge nicht zum Thema werden. Auch, weil diese Auszeit gar missbraucht werden könnte. Von den Trainern, um den Spielern eine Verschnaufpause zu gönnen oder taktische Anweisungen zu geben. Deshalb: Statt die Coaches an strittigen Pfiffen teilhaben zu lassen, sollte der Hebel besser anderswo angesetzt werden: in der Ausbildung und der professionellen Betreuung der Schiedsrichter. Dominic Willimann



