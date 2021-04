Geldblog: Prognose für Biotechsektor – Soll ich meine Biotech-Aktien abstossen? Warum die Aktien im Biotechsektor trotz einiger Risiken und temporärer Kursschwächen vielversprechend sind. Martin Spieler

Corona-Schub: Der Biotechsektor konnte von der Pandemie profitieren. Foto: Getty Images

Das erste Mal habe ich einen höheren Betrag auf nur einen Titel gesetzt: Auf BB Biotech bei 86 Franken. Da die BB Biotech seit meinem Kauf nur in eine Richtung nach unten fährt, bekomme ich es ein wenig mit der Angst zu tun. Ich habe eigentlich nichts Negatives gehört oder gelesen und die Dividende ist auch respektabel. Was denken Sie, braucht es Geduld oder soll ich verkaufen? Leserfrage von D.S.

Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech sind im letzten Jahr stark gestiegen und haben auch im bisherigen Börsenjahr 2021 weiter an Terrain zugelegt. Seit März ist die Luft bei den Papieren allerdings etwas draussen. Einerseits sind die Anlegerinnen und Anleger wegen dem kräftigen Anstieg der Renditen von lang laufenden US-Staatsanleihen verunsichert. Die höheren Zinsen machen Anlagen in Obligationen attraktiver und Firmen, die stark auf Fremdkapital angewiesen sind, wie es bei einigen Biotechgesellschaften der Fall ist, müssen unter Umständen mit steigenden Finanzierungskosten rechnen. Anderseits belastet im konkreten Fall der BB Biotech-Aktien auch der Dividendenabgang. Seit dem 22. März 2021 werden die Titel der Beteiligungsgesellschaft ohne Dividende gehandelt. Bei BB Biotech macht dies einiges aus. Die Dividende betrug immerhin stattliche 3,60 Franken, was einer hohen Dividendenrendite von rund 5 Prozent entsprach.