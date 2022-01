Geldblog: Teure Pflegekosten – Soll ich mein Eigenheim frühzeitig an die Kinder überschreiben? Wer sein Wohneigentum an seine erwachsenen Kinder überträgt, gibt teilweise seinen Handlungsspielraum ab. Was es vorab zu klären gilt. Martin Spieler

Wenn Pflegekosten das Eigenheim kosten: Viele Senioren fürchten sich vor kostspieliger Pflegebedürftigkeit. Foto: Getty Images

Wir haben spät noch ein Kind bekommen und sind nun Rentner, während unsere Tochter noch studiert. Weil man immer wieder von älteren Ehepaaren liest, von denen ein Partner pflegebedürftig wurde und so der andere das Haus oder die Wohnung verkaufen musste, um genügend Geld für das Pflegeheim zu haben, haben wir uns überlegt, ob wir nicht unsere Tochter als Eigentümerin einsetzen könnten, mit vertraglich festgehaltenem Wohnrecht für uns. Wäre das überhaupt möglich, da ja unsere Tochter noch studiert? Und wie würde das für sie bezüglich Steuern aussehen? Oder ist das Ganze ein Trugschluss, weil auch die Nachkommen in so einem Fall zur Kasse gebeten würden, insbesondere da bis zum Eintreten einer allfälligen Bedürftigkeit unsererseits die Tochter wohl eigenes Geld verdient. Leserfrage von B.S.