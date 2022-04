Elternfrage: Belohnung in der Erziehung – Soll ich gute Schulnoten mit Geld belohnen? Warum Eltern ihren Kindern mit einem Batzen für gute Leistungen nicht wirklich einen Gefallen tun – und welche Alternativen es gibt. Daniela Melone

Geht es um das Ergebnis oder den Prozess? Mit der Belohnung der Noten wird der Wert der Zahl im Zeugnis hervorgehoben. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, kürzlich hat unser Zehnjähriger sein Zeugnis nach Hause gebracht und mein Mann hat ihn für alle Noten, die über einer 5 lagen, mit fünf Franken belohnt. Dies hätten bereits seine Eltern gemacht, so seine Argumentation. Mir widerspricht dieser Gedanke ungemein, da ich grundsätzlich der Ansicht bin, dass Kinder nicht für Leistungen belohnt werden sollen (und schon gar nicht in Form von Geld). Findet ihr hier eine Belohnung angebracht? Oder in welcher Form soll man belohnen? Leserfrage von Jasmine (39).