Geldberater: Sparen für Teenager – Soll ich für meinen Sohn in ETF investieren? Wer jung ist, sollte die höheren Renditechancen von Aktien nutzen – und sich nicht von Krisen und Börsenturbulenzen verunsichern lassen. Martin Spieler

Langfristig gute Aussichten: Historisch betrachtet, konnten Anleger und Anlegerinnen mit Aktien gute Renditen erzielen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich möchte für meinem Sohn, bald 15 Jahre jung, monatlich bis zum 20. Altersjahr maximal 400 Franken monatlich ansparen. Ist es bei den aktuellen Verhältnissen noch sinnvoll, das Geld in ETF anzulegen? Leserfrage von F.A.

Bei Anlageentscheiden sollte man sich nie zu stark von momentanen Ereignissen verunsichern lassen. Krisen kommen und gehen – so ist es auch mit den Börsenturbulenzen. Natürlich wissen wir nicht, wo die Börsen in einigen Jahren stehen. Aber wenn Sie historische Kursgrafiken des Dow Jones oder des SMI anschauen, sehen Sie, dass man auf lange Sicht mit Aktien meist gut gefahren ist, wenngleich es dazwischen immer wieder zu heftigen Tauchern kam.

Ich würde Ihrem Sohn raten, auch als Volljähriger das Geld in den Fonds zu lassen, womit er für sein Leben eine gute Basis hat, um dann selbst zu sparen und zu investieren.

Im Fall Ihres Sohnes würde ich den Sparbatzen in einen Aktienindexfonds oder einen an der Börse gehandelten Exchange Traded Fund ETF anlegen, der an den SMI oder den Weltaktienindex ACWI gekoppelt ist. Möglich wäre dies etwa mit dem UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis oder dem iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc).

Nun kann man argumentieren, dass Ihr Sohn bis zum 20. Altersjahr, wenn Sie ihm das Geld schenken möchten, nur einen Anlagehorizont von etwas mehr als 5 Jahren hat. Ich würde ihm aber raten, auch dann das Geld in den Fonds zu lassen, womit er für sein Leben eine gute Basis hat, um dann selbst zu sparen und zu investieren. Keine gute Alternative ist es, das Geld auf dem Konto zu lassen: Da nagt die Inflation am Wert des Geldes.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Im Geldblog beantwortet er täglich eine Leserfrage. Möchten Sie einen Rat? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.