Geldblog: Frage an Miss Finance – Soll ich den Schweiz-Anteil im Depot erhöhen? Aufgrund des starken Frankens kann es sich lohnen, auf einen SMI-ETF zu setzen. Dabei gibt es allerdings einen Haken, wie Finanzbloggerin Angela Mygind aufzeigt. Angela Mygind

Starker Franken und krisenresistente Wirtschaft: Viele Faktoren sprechen für einen Fokus auf Schweizer Aktien. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, ich investiere seit letztem Jahr in einen MSCI World ETF. Ich habe lange gezögert und mich endlich getraut. Langsam fühle ich mich sicherer und würde mein Portfolio gerne erweitern. Wegen des starken Schweizer Frankens habe ich an einen SMI-ETF gedacht. Dieser würde das Portfolio ergänzen, der MSCI World würde der Hauptteil bleiben. Was meinen Sie dazu? Leserinnenfrage von S.M.