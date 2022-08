Witze von Elon Musk – Soll ich den Mars kaufen? Eigentlich wäre der reichste Mann der Welt ja gerne Komiker, wie ein Blick in seine Twitter-Timeline zeigt. Eine Glosse. Philippe Zweifel

Hat bereits über 19’000 Twitter-Nachrichten verfasst: Elon Musk. Foto: Britta Pedersen (Keystone)

Elon Musk twittert viel, bereits über 19’000 Tweets hat er verfasst. Am Mittwochmorgen etwa vermeldete er, dass er Manchester United kaufen will – was sich kurz darauf als Witz entpuppte.

Kürzlich bekannte der Tesla-Gründer und Raumfahrt-Unternehmer (Spacex), dass Comedy seine Lieblingsnebenbeschäftigung sei. Darauf deuten seine vielen verlinkten Memes tatsächlich hin. Auch für seine saloppen Twitter-Umfragen ist er bekannt.

Ist das lustig? Drohen weitere Musk-Scherze? Hier sind schon mal ein paar Umfragen, die uns der exzentrisch-egomanische Scherzkeks, der eines seiner Kinder auf den Namen X Æ A-Xii getauft hat, noch bescheren könnte.



Der Name von Manchesters Stadion, Old Trafford, passt mir nicht. Zu alt. Was wäre ein besserer Name?

– Tesla Arena

– ManX

– Old Tr Æ F-ord

Mist, Manchester hat abgelehnt. Welchen Fussballclub soll ich nun kaufen?

– Real Madrid, weil das der teuerste Club der Welt ist.

– Man City, weil die an der Tabellenspitze der Premieren League stehen. Oder wie heisst das Ding?

– GC Zürich, weil die verscherbeln sich ja sogar an die Chinesen. Die lehnen sicher nicht ab.

Hey Leute, das war alles nur ein Witz! Ich kaufe aus Prinzip keine Fussballclubs.

– Hach, ich bin voll darauf reingefallen.

– So witzig!

– Haha

Jetzt aber zu meinem wirklichen Steckenpferd, der Raumfahrt. Gibt es Leben auf dem Mars?

– Weiss nicht, aber lasst es uns herausfinden!

– Ja, sobald Elon Musk als erster Mensch den Planeten betritt.



Findet ihr Mars eigentlich einen guten Namen?

– Nicht wirklich

– Nein

– Könnte besser sein

Was wäre ein toller neuer Name für Mars?

– MarsX

– Planet E

– MÆrs

Soll ich den Mars kaufen?

– Ja

– Nein



Das war wieder ein Witz! Den Mars kann man nicht kaufen. Ihr müsst hier also keine Umfrage ausfüllen. Haha.

Hattet ihr den Witz verstanden?

– Ja

– Nein

Falls nein, wieso nicht?

– Bin wohl nicht genügend intelligent.

– Ich bin irrtümlicherweise der Meinung, dass die Menschheit wichtigere Probleme hat, als den Weltraum zu kolonialisieren.

Ich habe zwei Tesla-Witze kreiert. Beide sind witzig. Aber welcher ist witziger?

– Wie nennen die Deutschen einen Tesla? Einen Volt-Wagen!

– Warum mögen Blondinen das Tesla Model S? Weil sie es buchstabieren können!

Haha, so gut! Aber sagt ihr: Soll ich weiterhin jeden Tag komödiantische Tweets abfeuern?

– Ja

Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Zuvor schrieb er beim «Tages-Anzeiger», «20 Minuten» und «Facts» über Gesellschafts-, Digital- und Kulturthemen. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

Fehler gefunden?Jetzt melden.