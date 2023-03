Die Fragen nach dem Luzern-Spiel – Soll Heiko Vogel die Dreierkette nun beibehalten? In Luzern setzt Heiko Vogel zum zweiten Mal in Folge auf eine Dreierkette. Und zum zweiten Mal kann der FC Basel so gewinnen. Linus Schauffert

Zuerst St. Gallen, dann Luzern: Unter Heiko Vogel funktioniert die Dreierkette. Foto: Keystone

Den FC Basel in einer Dreierkette spielen zu lassen, diese Idee stammt mitnichten von Heiko Vogel. Auch Alex Frei hatte diesen Einfall in der laufenden Saison und liess seine Mannschaft unter anderem am 16. Oktober in besagter Ausrichtung auflaufen.

Allerdings ohne Erfolg. Beim 0:0 bei Servette wechselte Trainer Frei zur Pause bereits in ein 4-1-4-1. Denn dem FCB wollte kaum etwas gelingen, seine zwei Torschüsse zur Pause standen zwölf Genfer Abschlüssen gegenüber. Die Mission Dreierkette schlug fehl.

Am vergangenen Mittwoch unternahm Interimstrainer Heiko Vogel im Cup gegen St. Gallen dann einen neuen Versuch. Er liess Lang, Pelmard und Calafiori in der Dreierkette verteidigen – und hatte bekanntlich Erfolg.

Nach dem Spiel hiess es, mit dem Messer am Hals fühle sich der FCB wohl. Dass hinter dem Cupsieg allerdings mehr stecken könnte, zeigt der jüngste Erfolg gegen den FC Luzern. Erneut lässt Vogel in einer Dreierkette spielen – jetzt mit Adams anstelle von Lang. Und erneut gewinnt der FCB. Dieses Mal mit einem weitaus kleineren Messer am Hals und gegen ein Team, das in diesem Jahr noch kein Spiel verloren hatte.

Stellt sich nun die Frage, ob diese Dreierkette zur Stammformation des FCB werden sollte. Oder ob Trainer Vogel spätestens bei der Rückkehr des verletzten Arnau Comas wieder vier Spieler in der Abwehrkette aufstellen soll.

