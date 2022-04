Die Frage nach dem FCB-Spiel – Soll Fjodor Tschalow überhaupt noch spielen? Gegen St. Gallen blieb der Russe trotz Adam Szalais Absenz lange draussen. Der FCB kam dennoch zu genügend Chancen. Und im Sommer ist Tschalow weg. Stimmen Sie ab! Oliver Gut

Fjodor Tschalow – FCB-Stürmer mit Ablaufdatum. Foto: Guillaume Horcajuelo (Keystone).

Die Frage mag provokant klingen. Doch wenn man es sich zweimal überlegt, hat sie durchaus ihre Berechtigung: Der FC Basel bestreitet in dieser Saison noch sieben Pflichtspiele. Er hat elf Punkte Rückstand auf den Leader, den FC Zürich, aber fünf Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten BSC Young Boys. Und in St. Gallen hat man beim 2:2 gesehen, dass sich Rotblau auch ohne echten Mittelstürmer genügend Torchancen erarbeiten kann. Also fragt sich, ob Einsätze von Fjodor Tschalow noch nötig sind, zumal mit Adam Szalai der andere gelernte Mittelstürmer im Kader wohl bald wieder fit sein wird.

Weiter nach der Werbung

Es hat dies nichts mit Tschalows Qualitäten zu tun. Und schon gar nichts mit seiner Herkunft, kann der junge Russe doch herzlich wenig für die politischen Entscheidungen und kriegerischen Handlungen, die von seiner Heimat ausgehen. Sondern es liegt allein an der sportlichen und perspektivischen Ausgangslage: Während Mittelstürmer Adam Szalai oder dessen gestriger Vertreter Dan Ndoye einen Vertrag besitzen, der auch in der nächsten Saison Gültigkeit hat, ist der Russe im Sommer weg. Denn eine Kaufoption konnte keine ausgehandelt werden, als man ihn Anfang Februar kurz vor Europacup-Meldeschluss leihweise von ZSKA Moskau verpflichtete, um in der Conference League wenigstens über einen gelernten, einsatzfähigen Mittelstürmer zu verfügen.

Diese Conference League ist für die Basler seit dem Messen mit Olympique Marseile Geschichte. Und die Zeit des Russen in Basel wird es Ende Mai sein. So jedenfalls ist es vorgesehen.

Soll Fjodor Tschalow überhaupt noch spielen? Sicher soll er! Tschalow ist der Hammer, den will ich bis zum Schluss sehen! Die Frage macht Sinn – doch wer weiss schon, ob er in der gegenwärtigen Situation überhaupt nach Russland zurückkehrt? Ausserdem muss sich der FCB erst den Europacup-Platz sichern, bevor man sich solche Gedanken macht. Nein! Der FCB kanns auch ohne Tschalow. Obwohl noch nichts entschieden ist, gilt es schon jetzt, auch an die nächste Saison zu denken. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Oliver Gut schreibt seit März 2000 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.