Schutz vor Influenzaviren – Soll die Bevölkerung vor jeder Grippewelle Masken tragen? Die heutigen Schutzmassnahmen wirken so gut gegen Grippeviren, dass sich die Frage stellt, ob sie nun vor jeder Grippewelle gelten sollen. Janine Hosp

Dieses Jahr sind es kaum Grippeviren, welche Infizierte ins Bett zwingen. Foto: Keystone

Man hatte mit dem Schlimmsten gerechnet: dass mitten in der Pandemie die Grippewelle anrollt, dass die Arbeit auf den Intensivstationen noch aufwendiger wird und dass es kaum mehr verfügbare Betten gibt. Es wären mehr Menschen ins Spital eingeliefert worden – und jeder mit grippeähnlichen Symptomen hätte zunächst so behandelt werden müsste, als hätte er Covid.

Es ist nicht so weit gekommen: Obwohl sich Influenzaviren Anfang Jahr jeweils am stärksten ausbreiten, konnten zumindest in Arztpraxen keine nachgewiesen werden, wie das Bundesamt für Gesundheit in seinem aktuellsten Lagebericht schreibt. Die Grippewelle ist nicht angerollt.

Das zeigt: Masken tragen, Hände waschen, Abstand halten, dies alles wirkt auch gegen die Grippe. «Und zwar noch effizienter als gegen Covid», sagt Hansjakob Furrer, Direktor der Universitätsklinik für Infektiologie des Berner Inselspitals.

Das Virus konnte nicht reisen

Er sieht noch einen zweiten Grund für die ausbleibende Grippewelle: Weil auch in anderen Ländern Schutzmassnahmen gelten und weniger gereist wird, ist es für Grippeviren schwieriger, sich in der Welt auszubreiten. Hingegen geht der Infektiologe nicht davon aus, dass sie mit Covid-Viren sozusagen um einen Platz auf unseren Schleimhäuten kämpfen und von diesen verdrängt worden sind.

«Die Bevölkerung hat während dieser Pandemie ein Bewusstsein dafür entwickelt, auf welchen Wegen Viren in den Körper eindringen können. Pierre-Yves Bochud, Infektiologe

Angesichts der hohen Wirksamkeit der Schutzmassnahmen fragt sich, ob man sie nicht vor jeder Grippewelle verordnen soll. Machbar wäre es, das hat sich gezeigt. «Die Frage ist aber, ob dies dem politischen Willen entspricht und ob die Bevölkerung mitmachen würde», sagt Hansjakob Furrer.

Schliesslich sind die Folgen bei Covid ungleich ernster: Es ist keine Welle, die nach ein paar Wochen verebbt, sondern ein Flächenbrand. Das Virus fordert mehr Tote, und viele Erkrankte leiden noch nach Monaten unter den Folgen. Dies betrifft bis zu 40 Prozent der Patienten, die mit schwerem Covid lange im Inselspital lagen.

Auch Pierre-Yves Bochud, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie und Infektiologe am Universitätsspital Lausanne, würde bei der nächsten Grippewelle nicht gleich die ganze Bevölkerung dazu verpflichten wollen, Masken zu tragen. Das tue schon das Gesundheitspersonal in Spitälern und Altersheimen, das nicht geimpft sei. Am einfachsten sei es, die Betagten zu impfen.

Die nächste Grippeimpfung wird eine Herausforderung

Dennoch – die Schutzmassnahmen werden auch noch in einem Jahr einen Nutzen haben: «Die Bevölkerung hat während dieser Pandemie ein Bewusstsein dafür entwickelt, auf welchen Wegen Viren in den Körper eindringen. Und sie weiss, wie man sich richtig die Hände wäscht», sagt Pierre-Yves Bochud. Nur schon dies könne dazu beitragen, dass sich Grippeviren nicht mehr so einfach verbreiten könnten.

Die heutigen Schutzmassnahmen, so zeigen Zahlen des BAG, wirken aber gegen alle Viren, die über den Atem übertragen werden. Die Zahl dieser Infektionen ging 2020 ebenfalls zurück. Hansjakob Furrer geht davon aus, dass dies die Übersterblichkeit etwas reduziert. Dennoch werde die Schweiz für die 14 Monate nach dem Covid-Ausbruch eine Übersterblichkeit verzeichnen.

Werden wir dafür nächstes Jahr härter von der Grippe getroffen, weil sich unser Immunsystem nicht mit deren Erregern auseinandersetzen musste? Kaum, meint Pierre-Yves Bochud. Die Immunität gegen Grippeviren baue sich in der Bevölkerung über Jahre auf. Selbst wer vor mehreren Jahren die Grippe hatte, profitiere noch von einem gewissen Schutz. «Schwieriger wird es sein, einen Impfstoff für die nächste Saison zu entwickeln», sagt er. Denn man wisse heute nicht, welche Virenstämme derzeit in der Welt zirkulierten.