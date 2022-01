BaZ-Umfrage – Soll die Basler Fasnacht trotz Corona stattfinden? Und wenn ja, wie? Absagen, verschieben, durchführen, als gäbe es keine Pandemie – zurzeit ist noch offen, ob, wie und wann die «drei scheenschte Dääg» dieses Jahr stattfinden werden. Dina Sambar Dominik Heitz

Der Basler Stadtführer Grabmacherjoggi trauert um die Basler Fasnacht, die 2020 wegen Corona abgesagt wurde. Foto: 20min

Bereits 2020 und 2021 mussten die Basler auf die Fasnacht verzichten. Und nun zittern wir aufgrund der Corona-Mutation Omikron um die dritte. Die Regierung will sich demnächst zum Thema äussern. Doch was meinen Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wäre es für Sie schlimm, nochmals auf die «drei scheenschte Dääg» verzichten zu müssen? Finden Sie eine «Fasnacht light» oder eine Verschiebung um ein paar Wochen sinnvoll? Machen Sie sich Sorgen, dass die Fasnacht bei einer Durchführung zu einem Superspreader-Event werden könnte? Nehmen Sie an unserer Onlineumfrage teil!

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos Dominik Heitz ist seit 1987 Redaktor bei der Basler Zeitung. Er widmet sich vor allem lokalen und kulturhistorischen Themen, betreut zudem die Basler Fasnacht und schreibt Porträts sowie Reportagen. Mehr Infos

