Medienförderung in Basel-Stadt – Soll der Kanton die Medien unterstützen? Regierung winkt ab Ein Medienpaket solle vom Bund geschnürt werden. Der Regierungsrat spricht sich deshalb für eine Neuauflage des gescheiterten Mediengesetzes aus. Jan Amsler

Blick in das Tamedia-Druckzentrum Bern, wo auch die Printausgabe der BaZ produziert wird. Foto: Adrian Moser

Der Basler Regierungsrat ist gegen eine Medienförderung auf kantonaler Ebene. Dies hat er in einer Antwort auf eine Interpellation von Lisa Mathys, SP-Grossrätin und Co-Präsidentin der Kantonalpartei, zum Ausdruck gebracht. Stattdessen bevorzuge er eine Regulierung auf Bundesebene und unterstütze deshalb eine Neuauflage des gescheiterten Mediengesetzes.

Weiter nach der Werbung

Eine regionale Lösung würde «deutlich mehr Zeit beanspruchen», sagte Regierungsrätin Stephanie Eymann am Mittwoch im Ratssaal. Und ein kantonaler Alleingang sei wegen des regionalen Versorgungsgebietes suboptimal.

Lisa Mathys fragte in ihrem Vorstoss, ob die Regierung Lücken im journalistischen Angebot erkenne. Das ist laut Stephanie Eymann nicht der Fall: «Trotz der bekannten Schwierigkeiten bei der Finanzierung liegen dem Regierungsrat keine Hinweise vor, dass es (…) heute bedeutende, konkret benennbare und nachweisbare Lücken in der inhaltlichen Abdeckung gibt.» Allerdings hält sie in ihrem Votum auch fest, dass in den vergangenen Jahren «ein Abbau der Berichterstattung über nationale Politik aus Basler Perspektive» feststellbar sei.

«Für das Funktionieren unserer Demokratie»

Das ist auch Lisa Mathys aufgefallen. Gerade ein einordnender Journalismus sei ressourcenintensiv. Sie spricht sich für eine kantonale Lösung aus, um damit ein journalistisches Angebot zu sichern, «das für das Funktionieren unserer Demokratie zwingend notwendig ist».

Die Regierung wird vermutlich wider Willen Vorschläge aufzeigen müssen, wie eine staatliche Förderung des Medienplatzes Basel aussehen könnte. Denn ein entsprechender Vorstoss von Johannes Sieber (GLP) steckt bereits in der politischen Warteschlaufe und dürfte angesichts der grossen Unterstützung, insbesondere auf linker Seite, überwiesen werden.

Schlagabtausch in der BaZ

In Branche und Politik wird derzeit engagiert diskutiert. Anders als eine Mehrheit in der Schweiz haben die Stimmbeteiligten im Kanton Basel-Stadt im Februar Ja gesagt zum Mediengesetz. Damit sei die Legitimation für ein kantonales Paket gegeben.

Neben dem Vorstoss von Grossrat Sieber bietet auch eine Idee von «OnlineReports»-Chef Peter Knechtli Stoff für Diskussionen. In der BaZ sind dazu bereits zwei Meinungsartikel erschienen: BaZ-Redaktor Sebastian Briellmann findet, die Medien müssten ohne Subventionen auskommen. Währenddessen argumentieren Knechtli und «Bajour»-Chefredaktorin Andrea Fopp, dass unabhängiger Journalismus als Kulturgut durchaus staatliche Unterstützung erfahren dürfe.

Jan Amsler ist als Redaktor für den Grossraum Basel zuständig und leitet das Team Politik. Er berichtet über das politische Tagesgeschäft, schreibt Kommentare, Analysen und Hintergründe. Mehr Infos @JanAmsler

Fehler gefunden?Jetzt melden.