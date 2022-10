Die Frage nach dem FCB-Spiel – Soll David Degen seine Meinung ändern? Die Fankurven sammeln Unterschriften gegen Playoffs in der Super League, der FCZ will, dass im November noch einmal abgestimmt wird. Der FCB war bisher ein Playoff-Befürworter … Oliver Gut

David Degen, Präsident der FC Basel 1893 AG und Club-Mitbesitzer. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

An einer Tatsache soll im Hinblick auf die nächste Fussballsaison nicht gerüttelt werden: Die Aufstockung der Super League von zehn auf zwölf Clubs wird bestehen bleiben. Der Modus jedoch, der erst im Mai beschlossen wurde, steht bereits wieder auf der Kippe: Eine finale Meisterschaftsphase, die im Playoff-Format die Entscheidung über Titel und Europacup-Plätze bringt, ist nicht nur einigen Clubs, sondern auch den Fankurven ein Dorn im Auge. Einer, der nun entfernt werden soll, bevor er wirklich sticht.

So wurden auch vor, während und nach der Partie des FC Basel gegen den FC Winterthur Unterschriften von Fussballinteressierten gesammelt, die eine sofortige, vorzeitige Abschaffung des Playoff-Modus unterstützen. Dies, während der FC Zürich unter der Führung von Präsident Ancillo Canepa einen Antrag bei der Swiss Football League eingereicht hat, womit die Clubs der zwei höchsten Schweizer Spielklassen am 11. November abermals über den Modus für die nächste Saison abstimmen. Die erste Alternative wäre dabei offenbar das schottische Modell, wodurch die Super League nach 33 Runden in eine Final- und eine Abstiegsrunde mit je sechs Mannschaften geteilt würde, die dann noch einmal je fünf Partien bestreiten (mehr dazu lesen Sie hier).

Klar ist: Damit die Playoffs versenkt werden, braucht es unter den Clubs einige, die ihre Meinung ändern und sich dem FCZ sowie YB, Luzern, St. Gallen und Thun anschliessen, die ebenfalls zu den Playoff-Gegnern zählen. Der FC Basel befürwortete im Mai den beschlossenen Modus, David Degen als Präsident der FC Basel 1893 AG äusserte sich in der Folge denn auch eher positiv zum Thema, nach dem Motto: Es ist den Versuch wert. An der Generalversammmlung sagte Degen im Mai: ««Es ist ein neuer Schritt. Ich habe meine Stimme nur gegeben, weil ich modern denke. Und ich bin der Meinung, dass wir etwas probieren sollten».

Und jetzt? Offiziell ist von Degen bislang nichts zu vernehmen. Doch was finden Sie als Fussballsympathisant? Soll der Mitbesitzer und mit ihm der FCB seine Meinung ändern und am 11. November gegen die Playoffs stimmen? Oder halten Sie wenig von Wankelmut und versprechen sich von Playoffs mehr Spannung?

