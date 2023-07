Patrick Kaiser ist ehemaliger Leiter Corporate Communications & Public Affairs von Bayer und Gründer und musikalischer Leiter der Groove Now Blues Weeks Basel. Archivfoto: Nicole Pont

Thomas Dürr, Act Entertainment, ereifert sich, dass Thun mehr Open-Air-Veranstaltungen als Basel präsentiert. BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr spricht sogar von «Bankrotterklärung für die Kulturstadt Basel!» Und nur, weil bei uns keine Helene Fischer, kein Herbert Grönemeyer, nicht Depeche Mode, etc. auftreten.

Und da liegt genau das Problem. Thomas Dürr – und das ist keine Kritik – organisiert hoch kommerzielle Veranstaltungen. Für ihn ist dies sein Geschäft. Er spricht mit seinen Anlässen die breite Masse an. Er will damit Geld verdienen. Das ist sein Recht. Das muss man aber wissen, wenn er sich zur Kultur äussert (lesen Sie hier das ganze Interview mit Thomas Dürr).

Thun habe mehr Open Airs als Basel, bemängelt er. Stimmt zwar nicht einmal. Die Thunerseespiele präsentieren vom 12. Juli bis zum 26. August den «Dällebach Kari! das Musical», das Festival Am Schluss, das «Cholererock Openair» im Garten der Cafe Bar Mokka. Da treten jedoch weder Depeche Mode, Helene Fischer, Herbert Grönemeyer noch Coldplay auf, sondern die B- und C-Liga.

Es liegt mir fern, eine allgemeingültige Definition von Kultur zu benennen. Nur eines: Kultur heisst nicht per se Massentauglichkeit! Und ja, Kultur darf durchaus unterhalten. Aber: Kultur soll und muss auch innovativ, anregend, aufwühlend oder sperrig sein. Kultur soll auch Geist, Seele und Herz ansprechen. Neugierde auslösen. Neue Denkansätze aufzeigen!

Die Ausstrahlung von Institutionen wie das Haus der Elektronischen Künste, die Kunsthalle, Gare du Nord ist eine andere wie die massentaugliche, belanglose Musik einer Grossveranstaltung mit Helene Fischer.

Kultur heisst eben nicht per se Kommerz oder Entertainment à la Las Vegas! Dennoch bewegt sich das Kulturangebot in Basel häufig auf internationalem Top-Niveau.

In Basel verfügen wir über ein super Theater mit drei Sparten, viele tolle Museen, eine Fondation Beyeler, die Art Basel, eine Kaserne, klassische Musik auf höchstem Niveau, einen Ort für neue Musik, mit «em Bebby sy Jazz» ein Jazzfestival und eines der besten Bluesfestivals auf Clubebene in Europa. Eine B-Scene. Rock- und Popkonzerte. Wir haben ein Literaturhaus, ein paar renommierte Galerien. Wir haben Open-Air-Konzerte in Riehen. Wir haben die Floss-Konzerte. Konzerte im Tinguely Museum. Das Bird’s Eye.

Wir haben die Grossveranstaltungen mit hohem Unterhaltungswert und Massentauglichkeit wie die Baloise Session oder das Basel Tattoo. Wir haben die Konzerte der Migros in der Grün 80. Wir haben den Summerblues Blasel. Kultur für verschiedene Interessen und Ansprüche.

Das Kulturangebot in Basel ist gewaltig. Daher kommen auch Besuchende aus der ganzen Schweiz und dem Ausland nach Basel. Und einige unserer Kulturveranstaltungen bewegen sich auf Weltklasseniveau. Sie bringen grossartige Künstlerinnen und Künstler und Musikerinnen und Musiker nach Basel. Auch wenn diese nicht in einem Fussballstadion oder einer grossen Halle auftreten.

Und wenn ich richtig mitzähle, sind dies sogar mehr Open-Air-Veranstaltungen als Thun aufzuweisen hat!

Das alles hat Basel! Und dafür beneidet uns die halbe Welt! Und wenn Baslerinnen und Basler für Konzerte von Helene Fischer, Depeche Mode, Grönemeyer, etc. nach Bern oder Zürich reisen müssen– so what? Und auch den «Dällebach Kari» kann Frau oder Mann doch getrost in Thun besuchen. Wo bitte ist denn das Problem?

Basel ist multikulturell, kosmopolitisch und ziemlich weltoffen. Die bildende Kultur trägt einiges zu diesem Umstand bei. Die Ausstrahlung von Institutionen wie das Haus der Elektronischen Künste, die Kunsthalle, Gare du Nord – um nur ein paar Beispiel zu nennen – ist doch eine ganz andere wie die massentaugliche, belanglose Musik einer Grossveranstaltung mit Helene Fischer.

Basel ist, soll und muss eben kein Las Vegas sein!

Fehler gefunden?Jetzt melden.