Sie sind zu hässlich – Solarpresskübel werden aus Basler Stadtbild verbannt Der Grosse Rat stimmt gegen die Neuanschaffung von knapp tausend neuen Eimern. Die zuständige Regierungsrätin Esther Keller zieht die Konsequenzen. Leif Simonsen

Sollen nur noch an den Sammelstellen, nicht aber in der historischen Altstadt stehen: Die umstrittenen Solarabfallkübel. Foto: Kostas Maros

«Über Geschmack lässt sich nicht streiten», heisst es. Dazu gibt es bei den Solarpressabfallkübeln, die seit 2020 in Basel die Abfallbewirtschaftung erleichtern sollen, auch gar keinen Grund. Denn es sind sich für einmal alle einig, die Dinger sind nicht schön. Linke und Rechte stritten deshalb am Mittwoch im Grossen Rat vor allem darüber, wer in diesem Zusammenhang das Copyright für das Wort «Abfallmonster» hat. SP-Chefin Lisa Mathys reklamierte es für sich, weil offenbar das Kind eines Fraktionsmitglieds den Begriff erfunden habe – aber plötzlich auch von der LDP benutzt werde.