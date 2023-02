Die Eimer sind zu hässlich – Solarpresskübel sollen aus Basler Innenstadt verbannt werden Grossratskommission empfiehlt, nur 823 statt der geforderten 940 Solareimer zu bestellen. Künftig sollen die umstrittenen Kübel nur in den Aussenquartieren aufgestellt werden. Leif Simonsen

Ein bisschen Metall, das zum Politikum geworden ist: Der Basler Solarpressabfallkübel – hier am Barfüsserplatz. Foto: Kostas Maros

Als das Basler Tiefbauamt 2020 die ersten Solarpressabfallkübel in der Stadt installierte, provozierte es vermutlich ein Weltnovum. Zum ersten Mal wurden Mülleimer zu einem Politikum. Ob es daran liegt, dass Basel keine allzu grossen Probleme hat oder dass die Dinger tatsächlich das Stadtbild verschandeln, sei dahingestellt. Tatsache ist aber, dass die Solarpressabfallkübel ein emotionales Thema bleiben.

Wenig überraschend scheidet auch die zweite Tranche der Solarpressabfallkübel-Bestellung die Geister. Das Bau- und Verkehrsdepartement will für 5,6 Millionen Franken 940 neue Kübel bestellen – zusätzlich zu den 160 bestehenden. Eine knappe Mehrheit der vorberatenden Umwelt- Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) im Grossen Rat sagt dazu Nein. Sie will die historische Innenstadt von den umstrittenen Kübeln befreien und nur Geld für 823 Eimer sprechen – für 4,86 Millionen Franken. Die Kommission definiert nicht, was sie unter «historischer Innenstadt» versteht. Wahrscheinlich umfasst sie den Perimeter zwischen Barfüsserplatz, Schifflände und Petersplatz.

Technologie nur in Aussenquartieren sinnvoll

Uvek-Präsident Raphael Fuhrer sagt: ««Eine Mehrheit der Kommission spricht sich nicht grundsätzlich gegen die Solarpressabfallkübel aus, sondern wünscht sich die Umstellung im Grundsatz. Es wird einfach infrage gestellt, ob vor dem Hintergrund der ästhetischen Bedenken die betrieblichen Vorteile in der Innenstadt überwiegen.»

Die Regierung hat im Ratschlag mit den Vorteilen des grösseren Fassungsvermögens geworben. In die grossen Solarkübel passen 240 Liter Abfall, in die kleinen 120 Liter. In die traditionellen Eimer gehen lediglich 40 oder 110 Liter Abfall rein. Argumentiert wurde aber auch damit, dass die Kübel über einen intelligenten Mechanismus verfügen: Sie informieren die Zentrale der Stadtreinigung automatisch, wenn sie geleert werden müssen.

Die Uvek-Mehrheit ist der Meinung, dieses Informationssystem sei vor allem für die Aussenquartiere sinnvoll. In der Innenstadt, wo die Kübel ohnehin mehrmals täglich geleert werden müssten, liesse sich nicht viel Geld dadurch sparen. «Die Zahl der Fahrten wäre nicht wesentlich höher und die zurückgelegten Wege wären nicht wesentlich weiter, würde in der Innenstadt am bisherigen System festgehalten», heisst es im Kommissionsbericht. In den Aussenquartieren sei die Technologie aber sinnvoll, räumt die Uvek ein. Hier werden einige Ressourcen verschwendet. «Da die Stadtreinigung nicht weiss, wie voll die Kübel sind, leert sie sie auch bei wenig Inhalt täglich», heisst es im Bericht.

Die Solarkübel sollen behindertengerecht werden

Mit der Verbannung der Solarpressabfallkübel aus der Innenstadt (die bestehenden würden abmontiert und in die Aussenquartiere verlegt) würde sich aber ein Problem verschärfen. Bereits heute platzen die Eimer besonders in den warmen Monaten aus allen Nähten. Die Uvek-Mehrheit nimmt deshalb in Kauf, dass an den Abfallhotspots blaue Container aufgestellt werden müssten – was auch nicht gerade zur Aufwertung des Stadtbildes beiträgt. Auch diese Bedenken führten wohl zum knappen Antrag der Uvek mit 6:4 Stimmen (bei zwei Enthaltungen), die Innenstadt von den Solarpressabfallkübeln zu befreien.

Unumstritten war dabei die verhältnismässig kleine Summe, die für die Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit aufgewendet werden muss. Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen – auch das war damals moniert worden – haben heute Mühe, die Kübel zu bedienen. Die Herabsetzung der Einwurf-Luke um zwanzig Zentimeter bei den bestehenden Eimern kostet rund 37’000 Franken. Kleine Verschiebung, grosser Effekt.

Die Fachstelle für Rechte für Menschen mit Behinderungen sieht in der neuen Höhe eine grosse Verbesserung. Es werde zwar «noch die eine oder andere Person geben, die den Kübel nicht bedienen kann, aber insgesamt ist die Situation bezüglich Menschen mit einer Behinderung, aber auch Seniorinnen und Senioren sowie Kindern deutlich besser».

