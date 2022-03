Kommentar zu Bidens Rede in Warschau – Solange Putin an der Macht ist, wird Europa nicht in Frieden leben können Der russische Präsident hat klargemacht, dass er die Pfeiler der alten Ordnung einreissen und den Kontinent zurückzerren will in eine dunkle, gefährliche Zeit. Hubert Wetzel , Washington

Bidens Satz war keine Drohung, lediglich die bittere Wahrheit: Putin an einer Jubiläumsveranstaltung zur Krim-Annexion in Moskau. (18. März 2022) Foto: Sergei Guneyev (AFP)

Joe Biden sagt manchmal Dinge, die er besser nicht sagen sollte, jedenfalls nicht öffentlich. Das war so, als er kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs zugab, dass die Nato-Länder sich nicht einig seien, wie sie auf einen «geringfügigen Einmarsch» reagieren sollten. Bei seiner Rede in Warschau am Wochenende ist Biden nun wieder so ein Fehler unterlaufen. «Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben», sagte der amerikanische Präsident. Und es war völlig klar, wen er damit meint: Wladimir Putin.