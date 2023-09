Sogar «SRF Meteo» zeigt seine Bilder – Der Mann hinter den Wetterfotos aus Muttenz Der Muttenzer Peter Wehrli fotografiert hobbymässig Wetter- und Naturphänomene. Seine Fotos erlangen nationale Aufmerksamkeit. Tobias Gfeller

Auf der Jagd nach spektakulären Fotos: Peter Wehrli (65) aus Muttenz. Foto: Kostas Maros

«Sind Sie Peter Wehrli?» Ist Peter Wehrli in Muttenz mit der Kamera unterwegs, wird er öfters direkt angesprochen, ohne dass die Person ihn persönlich kennt. Sein Name ist in Muttenz ein Begriff.

Wer der Mann ist, wissen aber nur die wenigsten. Die meisten kennen lediglich die Fotos des 65-Jährigen. Sie sind auf Facebook, manchmal in Zeitungen und in unregelmässigen Abständen sogar auf der Website von «SRF Meteo» unter der Rubrik «Augenzeuge» zu sehen. Wenn Wehrlis Fotos zur Erklärung eines Wetter- oder Naturphänomens sogar in der Abendsendung von «SRF Meteo» gezeigt werden, sehen dies Hunderttausende Menschen. Als er sich kürzlich in seiner alten Heimat Appenzell mit dem grossen Kameraobjektiv in der Hand einer Frau vorstellte, erinnerte sich diese sofort an seinen Namen.

Ein Beweis seines Könnens: Eine partielle Sonnenfinsternis und den Wetterhahn der Kirche Muttenz kombinierte Peter Wehrli zu einem faszinierenden Bild. Foto: Peter Wehrli

Peter Wehrli und seine Fotos kennt man in der ganzen Deutschschweiz. Im Dezember wurde eines seiner Bilder, das nächtliche Schneeflocken in Muttenz zeigt, auf der Website von «SRF Meteo» zum Foto des Monats gewählt. Kürzlich machte ein spektakuläres Gewitterfoto die Runde. Den Blitzeinschlag nördlich von Basel mit den Roche-Türmen und der berühmten Muttenzer Dorfkirche fotografierte er spontan aus dem Giebelfenster seines Zuhauses.

Ein imposantes Bild: Der Blitzeinschlag nördlich von Basel mit den Roche-Türmen. Foto: Peter Wehrli

Wehrli stellte das Foto auf Facebook und erhielt viele positive Reaktionen. Die motivierenden Rückmeldungen würden ihn jeweils freuen, seien aber nicht seine Hauptmotivation, die Bilder zu zeigen. «Mir geht es primär darum, den Menschen eine Freude zu machen. Was bringt es mir, wenn die Fotos für immer auf der Festplatte verschwinden?» Peter Wehrlis Fotos sind in Muttenz schon so bekannt, dass bei Vollmond erwartet wird, dass am nächsten Tag ein tolles Foto kommt. Der Hobbyfotograf ist so gewissermassen zum Dokumentator von Muttenz und der Region Basel geworden.

Das Objekt in einen Kontext stellen

Eigentlich ist der Ingenieur bereits pensioniert, arbeitet aber zu 40 Stellenprozent weiter. Bis zu 20 Stunden in der Woche investiert Peter Wehrli in die Fotografie. Die Nachbearbeitung der Fotos benötige fast so viel Zeit wie das Fotografieren selber. Dabei wolle er nicht den Charakter der Fotos verändern, im Gegenteil. «Ich möchte das Foto so, wie mein menschliches Auge das Motiv gesehen hat. Mehr bearbeite ich nicht.»

Der Vollmund in Muttenz hinter der mittleren Burgruine Wartenberg. Foto: Peter Wehrli

Seine Bilder sind mal spontane Einfälle bei kurzfristigen Wetterphänomenen, mal lange vorbereitet, bei denen er für das perfekte Foto seinen Standort und die Uhrzeit genau plant. Gerade beim Fotografieren von Gestirnen – Mond, Sterne, Sonne oder Kometen – reicht es Peter Wehrli nicht, nur das eigentliche Objekt im Bild zu haben. «Ich will den Vollmond oder eben den Kometen bildlich in einen Kontext stellen, zum Beispiel etwas, das sujetmässig zum Thema passt.» Bereits heute hat er im Kopf, dass im Herbst 2024 ein Komet der Erde sehr nah kommen wird.

Geduld und stoische Ruhe

Im Zentrum seiner Fotografie stehen zwar seine Heimatgemeinde Muttenz und die Region Basel, doch Peter Wehrli reist immer wieder in der Schweiz herum, um spezielle Motive zu fotografieren. Die unerwarteten Entdeckungen seien jeweils die schönsten, schwärmt der 65-Jährige.

Neben dem Wetter und den Gestirnen haben es Peter Wehrli Insekten und Pflanzen angetan. Da seine Frau einen grünen Daumen habe, gebe es im eigenen Garten viel zu entdecken. «Für das perfekte Bild kann ich schon mal zwei oder sogar drei Stunden auf die gleichen Blüten starren.» Seine Geduld und die stoische Ruhe kommen dann speziell zum Tragen.

Die Begeisterung fürs Fotografieren hat Peter Wehrli von seiner Grossmutter mitbekommen. Bei einem Fotokurs in der Schule stellte sich früh sein Talent heraus. Lehrer und Mitschüler staunten ob einer Nachtaufnahme des Liestaler Törli, erinnert sich der Muttenzer. Die technische Entwicklung hat er seitdem laufend mitgemacht. Noch heute sei er offen für Neuigkeiten. Erst gerade habe er sich eine Doppelfischaugenlinse gekauft, mit der er dreidimensionale Aufnahmen machen könne. Anschliessend betrachtet er die Bilder mit einer Virtual-Reality-Brille und befindet sich inmitten der erlebten Szenerie.

Spricht Peter Wehrli über das neuste Produkt in seiner Ausrüstung, ist die ganze Leidenschaft für die Fotografie zu spüren. Faszinierende Bilder sind das Ergebnis davon. Und damit möchte Peter Wehrli möglichst vielen Menschen eine Freude bereiten.

