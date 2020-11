PSG vor der Finalissima – Sogar Neymars Frisur ist langweilig Bei Paris Saint-Germain, dem Finalisten der letzten Champions League, steht gegen Leipzig schon alles auf dem Spiel. Auch die grossen Personaldossiers Neymar und Kylian Mbappé. Oliver Meiler

Superstar Neymar befindet sich mal wieder in einer Was-mache-ich-eigentlich-hier-Phase. Foto: Keystone

Ein Final im November? Das gibt es nicht im Fussball, wenigstens nicht in überschaubaren Breitengraden und in wesentlichen Wettbewerben. Wenn ein Trainer den Geist eines Finals dennoch schon im grauen November beschwört, wie das Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig in der Champions League tat, der vierten Vorrundenpartie in Gruppe H, muss bis dahin schon einiges missraten sein.

Es geht viel zu früh schon wieder um alles, um die Essenz, die sich nur am Henkelpott orientiert – oder wie die katarischen Clubbesitzer es sehen: an der Macht.

Eben erst hatte man noch im Final von Lissabon gestanden, froh und befreit, mit einem Halleluja auf den plötzlich gefundenen Kollektivsinn einer Truppe teuer eingekaufter Individualisten. Nun ist «Ici, c’est Paris!», der Schlachtruf der Pariser, der wie ein Statement an die Welt wirken soll, wieder leise geworden, im November schon. Drei Punkte nach drei Spielen, dritter Platz. Im Parc des Princes geht es tatsächlich schon um fast alles.

«Verliert PSG während der Spiele den Kopf?» Titel in der Zeitung «Le Parisien», die einen Mentaltrainer interviewt

Es lohnt sich deshalb, Thomas Tuchel in extenso zu zitieren, mit Kontext. Später Freitagabend, Monaco. PSG hatte im Spitzenspiel der Ligue 1 gegen die AS gerade 2:3 verloren – «seltsam», fand Tuchel, er wirkte irgendwie hilflos.

Zur Pause hatten die Pariser 2:0 geführt, nach zwei Treffern von Kylian Mbappé, der nach seiner Verletzung schon wieder recht ansprechend mitspielte. Doch dann pluffte PSG einfach ein wie ein Soufflé. Die Zeitung «Le Parisien» sollte nach der Niederlage einen Mentaltrainer nach Erklärungen fragen, weil das nicht das erste Mal war, und der hörte sich an wie ein Psychoanalyst. Der Titel zum Interview: «Verliert PSG während der Spiele den Kopf?»

Der 45-Minuten-Schlaf von Tuchels Team

Nun, der Experte kam zur nicht sehr erstaunlichen Erkenntnis, dass es in erster Linie die Aufgabe des Coaches sei, seine Spieler zu motivieren und ihre Spannung hochzuhalten. Sonst setzten halt solche Konzentrationsschwächen ein, mal aus einem Übermass an Selbstvertrauen, mal wegen eines Mankos daran.

Tuchel also war überrascht, dass sein Team in der zweiten Halbzeit einfach wegtauchte, in einen 45-Minuten-Schlaf. Daran änderte auch die Einwechslung von Neymar nichts, der mal wieder in einer seiner metaphysischen Was-mache-ich-eigentlich-hier-Phase zu sein scheint: Sogar seine neue Frisur ist langweilig. Als Tuchel dann gefragt wurde, ob diese Nullnummer an der Riviera seine Zweifel vor dem Spiel gegen Leipzig gemehrt habe, sagte er: «Ich kenne meine Mannschaft, ich weiss genau, wo wir stehen.» Und: «Wir werden versuchen, die Dinge zu orchestrieren. Das ist ein Final, und wir werden dieses Spiel wie einen Final vorbereiten.»

Er wirkt irgendwie hilflos: PSG-Trainer Thomas Tuchel. Foto: Keystone

Für Tuchel ist es auch ein persönlicher Final, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Und niemand glaubt, dass der Deutsche länger bleiben wird, eher im Gegenteil: Fliegt Paris schon in der Gruppenphase aus der Königsklasse, fliegt wohl auch «Tüschel». Jener Mann, der Tuchel stützen sollte, Sportdirektor Leonardo nämlich, eine frühere Spielerglorie des Vereins, dem fällt eben das besonders schwer. Die zwei befehden sich in einem Gockelkampf mit zwischenzeitlichen Halbversöhnungen, es mutet recht kindisch an.

Mbappé findet seine 11 Millionen dürftig

Tuchel wirft «Leo» vor, er habe im Sommer zu viele Stützen des Teams gehen lassen, während Leonardo findet, Tuchel habe seinen Laden zu wenig im Griff, er präge dem Team keine Spielidee ein. Der Deutsche sagte neulich, er fühle sich «ständig unter Beschuss», mit dem Schützen war der Brasilianer gemeint.

Doch was für den Coach gilt, gilt auch für den «Directeur sportif»: Das Spiel gegen Leipzig ist auch für ihn ein Final. Denn sollte PSG früh ausscheiden, was würde dann wohl aus Neymar und Mbappé, den wichtigsten Herrschaften auf seinem Personalblatt, den Überstrahlern – lassen die sich dann noch halten?

Eigentlich ist Mbappé der Ligue 1 längst entwachsen – doch mit einem viel höheren Lohn liesse er sich wohl halten. Foto: Keystone

Im Sommer 2021 laufen ihre Verträge aus, und noch gibt es nicht einmal lose Abmachungen, sie zu verlängern. Leonardo wiederholt bei jeder Gelegenheit, er wolle alle behalten, die Superstars und die Sternchen um sie herum, also unter anderem auch Ángel Di María und Mauro Icardi, bis zum Umfallen werde er kämpfen. Vielleicht kommt ihm da die Krise entgegen, sie trifft ja alle, auch die möglichen Abwerber aus Madrid, Barcelona, London und Manchester.

Entscheidend wird wohl wieder der Lohn sein. Neymar, 28 Jahre alt, möchte mindestens sein jetziges Salär sichern: 30 Millionen Euro, netto. Mbappé, jetzt 21, findet, seine 11 Millionen Euro seien im Vergleich etwas gar dürftig – es sollten zwei Mal, besser aber drei Mal so viel sein. Immerhin begnügt er sich mit der Ligue 1, der er schon längst entwachsen ist. Andernfalls, heisst es, würde der Junge aus Bondy, einer Banlieue von Paris, seine innige Liebe zu Stadt und Verein opfern und weggehen, nach Spanien oder England. Das wiederum würde man Leonardo fürchterlich übel nehmen, und den dauersolventen Katarern sowieso.

Das Winterspiel gegen Leipzig als Wegscheide. Finalissima gewissermassen, für «tout Paris» und halb Doha.