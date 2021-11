Fünfte Jahreszeit – Sogar -minus Mutter wusste: Fasnacht auf dem Land ist lustiger Vier Sissacher publizieren ein Buch über ihre Fasnacht, die sich vor der grossen Schwester aus der Stadt nicht verstecken muss. Lisa Groelly

Mit dem Umzug am Fasnachtssonntag startet in Sissach jeweils das fünftägige Volksfest. Foto: Dominik Plüss

Meterhohe Chienbesen leuchten in den dunklen Nachthimmel. Hin und wieder fallen brennende Stücke auf den Boden und verglühen dort zu Asche. Auf einmal ertönt die Stimme eines Tambourmajors: «Arabi, vorwärts, marsch!» Und schon verdrängen die Klänge von Pfeifen und Trommeln die Stille.

Die Situation ist nicht etwa die Wunschvorstellung einer Nostalgikerin, die endlich wieder einmal diese besondere Stimmung erleben möchte. Nein, am Freitagabend hat sich dies in Sissach tatsächlich so zugetragen: Die Herausgeber haben sich für die Vernissage ihres neuen Buches «Eusi Fasnecht» nicht lumpen lassen und im Jakobshof bei der reformierten Kirche eine wahrhaftige Fasnachtsatmosphäre geschaffen.