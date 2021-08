Einwohnerrat Reinach – Sogar Linke sind gegen die Parkraumbewirtschaftung Grüne, Grünliberale und Sozialdemokraten befürchten ein «Bürokratiemonster», falls Reinach flächendeckende Parkgebühren erheben sollte. Auf die zuständige Kommission des Einwohnerrats wartet eine harte Auseinandersetzung. Tobias Gfeller

In Reinach sollen Parkplätze künftig nicht mehr gratis sein. Foto: Florian Bärtschiger

Dass die geplante flächendeckende Parkraumbewirtschaftung, mit der Pendler vom Parkieren in Reinach abgehalten werden sollen, bei der SVP teilweise auf Ablehnung steht, ist bekannt. Dass aber an der Sitzung des Reinacher Einwohnerrates am Montagabend kritische Voten von SP und Grünen kommen würden, war überraschend.

SP-Sprecher Rolf Siegenthaler äusserste grundsätzliches Verständnis für das Vorhaben, stellte aber unmissverständlich klar: «Die Parkraumbewirtschaftung darf die Einwohner nicht schikanieren.» Katrin Joos von den Grünen kritisierte, dass die Vorlage «kompliziert» daherkomme. Die Kostenaufstellung sei nicht «plausibel».