«Sogar in Thun gibt es nun mehr Open Airs als in Basel»

«Hier passiert ein weiterer Sommer lang nichts.» Thomas Dürr vor seinem Büro an der Paulusgasse in Basel.

Thomas Dürr, Basel schaut in diesem Sommer neidisch nach Zürich. Dort rockten kürzlich Coldplay und Elton John die Bühne. In Bern waren Depeche Mode und Rammstein zu sehen. In Basel dagegen herrscht Flaute. Was läuft hier falsch?

Wir hätten gerne ein grosses Konzert in Basel durchgeführt. Ich hatte eine konkrete Anfrage einer bekannten Band, doch die Sache platzte, wobei ich nicht auf die Details eingehen möchte. Es hiess lediglich, das Joggeli werde momentan nicht vermietet. Die Band trat dann in Bern auf.