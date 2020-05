Sind wir alle brav geworden? – Sogar die «Oberpfyffe» sagt Danggschön Kult-Moderator Dani von Wattenwyl ist mit den Baslern wieder im Reinen. Und auch Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann und andere Promis sind stolz darauf, wie gut die Regeln befolgt werden. Katrin Hauser

Munteres Treiben in der Freien Strasse: Die Shopping-Lust ist wieder da. Foto: Kostas Maros

Wer am Samstag auf den Strassen der Stadt unterwegs ist, bemerkt augenscheinlich: Das Leben ist nach Basel zurückgekehrt. Wie zuvor ist es zwar nicht, es scheint aber ganz so, als hätte mit dem Ende des Lockdowns etwas begonnen, das sich ungefähr so anfühlt wie Normalität.