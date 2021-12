Gelterkinder Gemeindeversammlung – Sogar der Weihnachtsbaum sollte eingespart werden Das Budget 2022 wird mit überwältigendem Mehr zurückgewiesen. Thomas Gubler

Dass 2022 der Gelterkinder Weihnachtsbaum eingespart werden soll, empörte das Stimmvolk. Es wies das Budget für das kommende Jahr zurück. Foto: Lisa Groelly

Die Gemeindeversammlung in Gelterkinden vom Mittwochabend stand unter keinem guten Stern. Und dies nicht in erster Linie wegen des veranschlagten Fehlbetrags von gut 1,3 Millionen Franken. Mehrere geplante Sparvorschläge zur Reduktion des im Nachgang zum Hallenbadbau aufgelaufenen strukturellen Defizits kamen gar nicht gut an. Und am Schluss wurde das Budget mit 101 gegen 27 Stimmen an den Gemeinderat zur Neubearbeitung zurückgewiesen. Die zweite Version soll im ersten Quartal 2022 an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung verabschiedet werden.

Weiter nach der Werbung

Die ersten drei Traktanden – ein neues Reglement über den Fonds für Infrastruktur, ein Waldbaulinienplan beim Sportplatz Wolfstiege und ein neues Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung – wurden mit wenigen oder gar ohne Gegenstimmen durchgewinkt. Doch beim Finanzplan 2022–2026 wars dann vorbei mit der Harmonie. Diesen konnte die Gemeindeversammlung zwar nur zur Kenntnis nehmen, dennoch war der Unmut unter den anwesenden Stimmberechtigten über die finanzpolitischen Vorstellungen des Gemeinderats und von Finanzchef Stefan Degen (Bürgerlicher Zusammenschluss Gelterkinden, BZG) nicht zu überhören. Ja, die Diskussion über den Finanzplan geriet zur eigentlichen vorgezogenen Budgetdebatte, die erst als nächster Punkt traktandiert war.

Gemeinderat sorgt für Ärger

Und es waren beileibe nicht nur die im Vorfeld der Versammlung heiss diskutierten 2000 Franken, die durch den Verzicht auf den Weihnachtsbaum eingespart werden sollten und die beim Stimmvolk auf wenig Gegenliebe stiessen. Da waren auch drei zusätzliche Stellen, die im Zug der Übernahme des Badi-Bistros ausserhalb des Stellenplans vom Gemeinderat besetzt wurden. Die Gemeindeversammlung fühlte sich schlicht übergangen. Für richtigen Ärger sorgte jedoch die Streichung des Erfahrungsstufenanstiegs bei den Löhnen des Gemeindepersonals. Der Gemeinderat hatte hier den Sparhebel angesetzt, ohne vorher zu überprüfen, ob diese Massnahme rechtlich überhaupt zulässig ist. Und die Begründung dafür von Gemeindepräsident Peter Gröflin (EVP) vermochte in keiner Weise zu überzeugen: «Wir sind der Meinung, dass das möglich ist, und sind im Moment dabei, die Sache rechtlich abzuklären. Wenns nicht geht, werden wir darauf verzichten.»

Der Umstand, dass nun ein juristisches Gutachten die Sache klären soll, sorgte vielmehr für zusätzlichen Unmut. Zum einen, weil die Klärung erst im Nachhinein erfolgen soll, und zum andern, weil ein solches Gutachten auch nicht gratis ist. Die Budgetdebatte war festgefahren und auch mit dem Hinweis von Stefan Degen, der Gemeinderat verzichte ebenfalls auf fünf Prozent seines Honorars, nicht wieder flottzukriegen. Einen zumindest vorläufigen Ausweg wies dann der Ordnungsantrag von Alt-Nationalrat Caspar Baader: Rückweisung des Budgets 2022 an den Gemeinderat zur Neubearbeitung und Überprüfung zahlreicher Budgetposten sowie mit der Vorgabe eines Höchstdefizits von 750’000 Franken. Das neue Budget sollte dann im ersten Quartal 2022 verabschiedet werden.

Der Rückweisungsantrag schien Erfolg versprechend. Der Politologe Christian Bolliger stellte Baaders Antrag allerdings insofern noch eine Modifikation gegenüber, als keine Defizithöchstgrenze festgelegt werden sollte. In der Ausmehrung obsiegte Bolligers Vorschlag mit 59 gegen 47 Stimmen. Dessen Rückweisungsantrag schwang dann gegenüber dem Antrag von Gemeinderat und Gemeindekommission auf Behandlung und Verabschiedung des Budgets 2022 mit 101 zu 27 Stimmen deutlich obenaus. Damit muss der Gelterkinder Gemeinderat, der am Mittwochabend keinen überzeugenden Eindruck hinterliess, noch einmal über die Bücher.

Fehler gefunden?Jetzt melden.