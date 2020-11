Abo FCB-Vorstandskandidat im Interview «Wir wissen, dass wir Roland Heri nicht entlassen können»

Daniel Schreier sass 2017 im Gremium, das Bernhard Burgeners Konzept «Für immer Rotblau» guthiess. Nun tritt er am 9. November als prominenter Kopf der Gegenbewegung «Yystoo für e FCB» zur Wahl in den Vereinsvorstand an.