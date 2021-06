John McAfee im Gefängnis aufgefunden – Antivirus-Pionier ist tot Er sollte an die USA ausgeliefert werden. Kurz nach dem Urteil des nationalen spanischen Gerichts beging McAfee offenbar Suizid. UPDATE FOLGT

Er sollte an die USA ausgeliefert werden: Software-Gründer John McAfee. Keystone

Der Software-Entwickler John McAfee ist tot in seiner Zelle in einer spanischen Haftanstalt aufgefunden worden. Er habe «offenbar Suizid» begangen, sagte eine Sprecherin der Justiz in der Region Katalonien am Mittwoch. Kurz zuvor hatte ein Gericht die Auslieferung des bekannten Unternehmensgründers an die USA angeordnet, wo er der Steuerhinterziehung beschuldigt wird.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken oder kennen Sie jemand, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen und Kontaktstellen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch.

afp/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.