Süssungsmittel Aspartam – Softdrink-Süssstoff als «möglicherweise krebserregend» eingestuft Das häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzte Aspartam kann laut der WHO bei Menschen Krebs auslösen. Ein Grund zur Sorge? Berit Uhlmann

Es gibt eine Evidenz dafür, dass das in Softdrinks enthaltene Aspartam Krebs fördern könnte, sagt die WHO. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Internationale Krebsagentur IARC hat den Süssstoff Aspartam als «möglicherweise krebserregend» eingestuft. Das mag für viele Menschen zunächst erschreckend klingen, tatsächlich aber ist die Bewertung der bei der WHO angesiedelten IARC kein Grund zu unmittelbarer Sorge, wie Alexandra Jones, Lebensmittelexpertin am George Institute for Global Health im australischen Newtown, sagt. «Aspartam wurde in die Kategorie 2B eingestuft. Das heisst, es gibt eine begrenzte Evidenz dafür, dass es Krebs fördern könnte, nicht aber, dass es dies tatsächlich tut oder wahrscheinlich tun wird.»

Die Gruppe 2B enthält etwa 320 Substanzen, darunter Diesel, Aloe-Vera-Extrakt und das Lösungsmittel Chloroform. Sie ist so etwas wie die unterste Eskalationsstufe. «Fast jeder Hinweis auf eine krebserregende Wirkung, so schwach er auch sei, führt dazu, dass eine Chemikalie in diese Kategorie oder höher eingestuft wird», sagt Paul Pharoah, Professor für Krebsepidemiologie am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Unter der Gruppe 2B gibt es nur noch Kategorie 3 für Substanzen, bei denen man keinen Hinweis auf eine karzinogene Wirkung finden konnte. Über 2B rangiert die Gruppe 2A der «wahrscheinlich krebserregenden» Stoffe, zu der beispielsweise rotes Fleisch oder das beim Backen und Braten entstehende Acrylamid gehören. Die Spitze bildet die Kategorie 1 mit jenen Substanzen, die als karzinogen identifiziert wurden. Tabakrauch und verarbeitetes Fleisch fallen darunter.

Aktuelle Grenzwerte erlauben hohen Konsum

Die Einschätzung zu Aspartam basiert hauptsächlich auf drei epidemiologischen Arbeiten, die einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Süssstoffen und einem erhöhten Risiko für Leberkrebs zumindest für einen Teil der untersuchten Menschen gezeigt hatten. Offen bleibt allerdings, ob dieser Zusammenhang ursächlicher Natur ist. Denkbar ist auch die umgekehrte Entwicklung: Menschen, die bereits gesundheitliche Krebs-Risikofaktoren wie Übergewicht haben, greifen eher zu Süssstoffen. Zudem ist die Krebsentstehung komplex, auch andere Faktoren könnten somit eine Rolle spielen.

Wird häufig in Softdrinks, Joghurt und Kaugummi eingesetzt. Foto: Hendrik Schmidt (Keystone, DPA)

Zusätzlich flossen drei Tierstudien in die Bewertung ein, allerdings bescheinigte die IARC ihnen methodische Schwächen. Schliesslich werteten die Fachleute auch aus, über welche biologische Mechanismen Aspartam Krebs hervorrufen könnte, und führten in ihrer Begründung auf, dass der Stoff in Experimenten gezeigt hatte, dass er oxidativen Stress in Zellen auslöst. Dies könnte bedeuten, dass das Süssungsmittel chronische Entzündungen hervorruft, die als Risikofaktor für Krebs gelten.

«Ein Umstieg von Süssstoffen auf Zucker würde sicherlich Krankheitsrisiken verstärken.» Stefan Kabisch, Zentrum für Diabetesforschung in Berlin

Noch zurückhaltender als das IARC-Urteil fällt die gleichzeitig erschienene Einschätzung eines gemeinsamen Expertenkomitees von WHO und Welternährungsorganisation aus. Deren Mitglieder sehen keine überzeugenden Belege für ein konkretes Krebsrisiko. Sie betonten, dass die bisher geltenden Grenzwerte für den täglichen Konsum auch weiter sicher seien.

Demnach können pro Kilogramm Körpergewicht 40 Milligramm des vor allem in Milchprodukten und Süssgetränken enthaltenen Aspartams gefahrlos konsumiert werden. Das bedeutet, ein 70 Kilogramm schwerer Erwachsener könnte 9 bis 14 Dosen Softdrinks pro Tag trinken.

Kein genereller Freispruch für Süssgetränke

Allerdings sollte die Bewertung auch nicht als genereller Freispruch für alle Süssgetränke betrachtet werden. Denn «ein hoher Konsum von Erfrischungsgetränken, einschliesslich Diätgetränken mit Süssungsmitteln, führt wahrscheinlich dazu, dass weniger gesunde Lebensmittel verzehrt werden und andere gesundheitliche Auswirkungen auftreten wie Zahnerosion durch die in vielen dieser Produkte enthaltene Säure», sagt Duane Mellor, Ernährungswissenschaftler an der Aston University im britischen Birmingham.

Ein hoher Konsum von Erfrischungsgetränken mit Süssungsmitteln hat auch andere gesundheitliche Auswirkungen wie Zahnerosion. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Auf der anderen Seite sollte die aktuelle Einschätzung auch nicht dazu führen, dass Konsumenten auf Zucker umsteigen, warnt Stefan Kabisch, vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung in Berlin. «Für Zucker ist deutlich klarer belegt, dass er neben Karies auch Adipositas und Typ-2-Diabetes fördert und somit zum Krebsrisiko beiträgt. Ein Umstieg von Süssstoffen auf Zucker würde sicherlich Krankheitsrisiken verstärken.»

Am besten ist daher, sowohl mit Zucker als auch Süssstoffen sparsam zu sein. Wer also gerade an diesen heissen Tagen der Empfehlung folgt, viel zu trinken, ist auf jeden Fall mit Wasser gut beraten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.