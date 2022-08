Foto: Kostas Maros

Hossa, ist ganz schön was los diese Tage! In der Schweiz generell und in Basel im Besonderen. Von der Jungle Street Groove zum Schwingfest, vom Zionistenkongress zum Dugginger Grümpelturnier, von einer Million Jahre Riehen zu Em Bebbi sy Jazz: Es geht hoch her in Basel. Überall wird gefestet und gefeiert, gejubelt und getanzt.