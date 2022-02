Moment mal zum Drummeli – Sodeli – die Kritik an der Kritik wiegt tonnenschwer Mit ihren Rückmeldungen beweisen die Fasnächtler: Sie können doch Humor. Meinung Andrea Schuhmacher

Schnipp, schnapp – Faden ab: Wird der Berichterstattung durch die Journalistin ein jähes Ende gesetzt? Grafik: Domo Löw

Sie sitzt da, die Journalistin – nicht ahnend, was für ein Gewicht über ihr schwebt. Oder gar auf ihr lastet? Schneidet der Fasnächtler auf der Zeichnung den Faden durch? Wird ihrer Berichterstattung ein abruptes Ende gesetzt?

Die Kritik am Drummeli liegt den Baslerinnen und Baslern offenbar tonnenschwer auf. Zugegebenermassen fiel die Berichterstattung über das «Monschter» in diesem Jahr schwer – haben doch alle so hart dafür gekämpft, dass die Vorfasnachtsveranstaltung überhaupt stattfinden konnte… Nur zum Lachen gab es am diesjährigen Drummeli im Kiechli leider nur wenig. Es stellte sich deshalb die Frage: Ist den Fasnächtlern der Humor abhandengekommen?

Nein, muss man heute schreiben. Die eingangs erwähnte Zeichnung ist doch der beste Beweis dafür. Über Umwege geriet sie auf die Redaktion. Beim Anblick war uns klar: Nein, der Humor der Fasnächtler lebt! Der bestürzte Blick des Waggis, das überdimensionale «Sodeli», die feine Anspielung auf Monty Python’s Flying Circus und die kleine Journalistin, die mit Stift und Papier in der Hand halb Basel verrückt macht – was für eine Ehre! Die Zeichnung wird eingerahmt, versprochen.

Die Fasnächtler können es eben doch. Und die Berichterstattung – nach bestem Wissen und Gewissen – wird weitergeführt, ob der Faden durchgeschnitten wird oder nicht.





Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

