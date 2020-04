Umgang mit Corona-Leichen – Social Distancing bis ins Grab Verstorbene Personen mit einer Corona-Infektion dürfen weder wie üblich angekleidet noch aufgebahrt werden. Bestatter aus der Region berichten von ihrer Arbeit. Nina Jecker

Der Wartesaal des Krematoriums auf dem Hörnli. Hier hat man mit mehr Corona-Toten gerechnet. Stefan Leimer

52 Menschen sind in beiden Basel bis am Mittwoch an Covid-19 gestorben. Das sind Leichen, die obduziert, gelagert, abtransportiert und am Ende möglichst würdevoll bestattet werden mussten. Wegen der Ansteckungsgefahr durch die Verstorbenen, die bislang weder bestätigt noch ausgeschlossen werden konnte, läuft dieser Prozess bei Infizierten anders ab als normal.