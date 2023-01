Von Liestal bis Zunzgen – So zelebriert das Baselbiet die Vorfasnacht 2023 Ob traditionsreich oder eben erst gegründet: Die Vorfasnachtsveranstaltungen in Baselland sind zahlreich. Eine Auswahl. Andrea Schuhmacher

Langsam, aber sicher geht es in die heisse Phase der Vorfasnacht. In knapp einem Monat – nämlich am 22. Februar – ist Aschermittwoch. Bereits am Wochenende zuvor finden in zahlreichen Baselbieter Gemeinden die ersten Umzüge statt – so etwa in Allschwil, Therwil, Reinach und Aesch. Damit Sie sich darauf einstimmen können, präsentieren wir im Folgenden eine Auswahl von grösseren und kleineren Baselbieter Vorfasnachtsveranstaltungen: