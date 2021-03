Zur aktuellen Lage der BVB – So wurde das BVB-Personal (nicht) informiert Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) beklagen einen Verlust von 20,8 Millionen Franken. Wer das Loch ausgleicht, ist unklar. Am Montagmorgen wurden die Mitarbeiter über die Zukunft des Unternehmens orientiert. Vieles bleibt unverbindlich. Daniel Wahl

Kleinstfahrzeuge sollen BVB-grün werden: Die BVB wollen als ÖV-Anbieter im Markt der Individualtransporte künftig stärker mitmischen. Bild: Folie aus der Mitarbeiterpräsentation

«Hören Sie sich selber an, wie wir heute angelogen werden.» Unter dieser unschönen Prämisse ist die Basler Zeitung zur Mitarbeiterorientierung der BVB eingeladen worden, die erstmals in der BVB-Geschichte mit einigen technischen Problemen online durchgeführt worden ist. Um es vorwegzunehmen: Von «Lügen» kann so nicht gesprochen werden. Doch über grosse Strecken wichen BVB-Bosse ins Unverbindliche aus.

Am meisten plagt die BVB-Oberen ein massiver Fahrgastrückgang von 32 Prozent im Corona-Jahr 2020. Statt rund 126 Millionen Einsteiger wie im Jahr 2019 zählen die BVB nur noch rund 86 Millionen Fahrgäste – die Zahlen sind schon seit mehreren Jahren stark rückläufig, jetzt sind sie dramatisch um ein Drittel abgesackt. «Leere Trams – das ist ein Stich ins Herz für jeden, der mit Herzblut im öffentlichen Verkehr tätig ist», sagte BVB-Direktor Bruno Stehrenberger vor 255 zugeschalteten Mitarbeitern.