Staat krallt sich Patientenakten – So wollen die Regierungen beider Basel die Gesundheitskosten dämpfen Die neuen Spitallisten liegen vor: Mit Mengensteuerung und Entzug von OP-Bewilligungen sollen die Kosten gedämpft werden. Und: Das Phantomspital kommt definitiv. Joël Hoffmann

Die Gesundheitsdirektoren Lukas Engelberger (CVP, BS, links) und Thomas Weber (SVP, BL) blieben selbst im Februar 2019 noch optimistisch, als die Spitalfusion abgelehnt wurde. Foto: Lucia Hunziker

Der angeblich grosse Wurf wird mit etwas Pathos angekündigt: «Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben ihre gleichlautenden Spitallisten genehmigt und damit in der Spitalplanung einen schweizweit beachteten Meilenstein erreicht.» In der Tat ist es bislang einmalig, dass das Gesundheitswesen über Kantonsgrenzen hinweg geplant wird. Aber: Ist diese Regulierung tatsächlich der Weg, um die Gesundheitskosten zu dämpfen und die Prämienzahler zu entlasten?

2019 verlangte die Bevölkerung an der Urne eine gemeinsame Planung. Diese wird mit der neuen Spitalliste umgesetzt. Darin steht, welches Spital welche Behandlungen anbieten darf. Jetzt also werden per 1. Juli 157 Leistungsaufträge, also Behandlungsbewilligungen, entzogen und in 17 Disziplinen Mengensteuerungen eingeführt. Damit will die Regierung das Angebot bündeln und das Überangebot etwa bei der Orthopädie, der Urologie oder im Hals-Nasen-Ohren-Bereich angehen.