Tageskliniken und Heimtherapie – So wollen die beiden Basel Kranke aus dem Psychiatrie-Bett holen Die Bevölkerung von Basel-Stadt lässt sich überdurchschnittlich oft psychiatrisch behandeln. Auch Baselland liegt über dem Schweizer Durchschnitt. Nun ergreifen die Kantone die Initiative. Katrin Hauser

Die stationären Angebote für Kinder- und Jugendliche in der Region Basel sollen ausgebaut werden. Foto: Keystone

Eine spezielle Form von Klinik öffnet im Februar am Aeschengraben. Sie nennt sich «hybride» Tagesklinik und richtet sich vor allem an junge Erwachsene, die psychisch erkrankt sind. Unter anderen setzt man in der Therapie auf «Virtual Reality» – es mutet äusserst modern, fast schon science-fiction-mässig an, was hier entstehen soll.